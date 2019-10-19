Идеально для прогулок: погода в Украине на ближайшие дни

Осеннее равноденствие / Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Украине будет теплая и сухая воздушная масса. Осадки не прогнозируются, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман. Ветер будет южный и юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью будет достигать 4-9°, на юге и крайнем западе – до 12°;

Реклама

Днем температура воздуха ожидается 17-22°. В западных областях будет немного теплее: до 25°.

В понедельник синоптики также не прогнозируют осадки. Ночью и утром будет местами туман. Ветер южный и юго-западный, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на западе и юге страны до 12°; днем ожидается 17-22°, а в Закарпатье и Прикарпатье – до 25° (на побережье морей местами 14-16°).

В Киеве температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.

Также "Сегодня" писали, какой будет погода всю неделю.

Напомним, в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама