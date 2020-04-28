Иммунизация населения: почему из-за карантина медики отказываются вакцинировать детей

В ВОЗ неоднократно говорили, что запрета на плановые прививки во время карантина нет

В последние дни апреля ежегодно в Украине проводят Европейскую неделю иммунизации. Но среди ограничений в медицинских госучреждениях во время карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, есть и совсем неожиданное – медики отказываются вакцинировать детей. Хотя в ВОЗ неоднократно говорили: запрета на плановые прививки во время карантина нет.

Максиму три месяца. Родители тщательно придерживаются календаря прививок. Первые – от гепатита В и туберкулеза – малышу сделали еще в роддоме. Следующая была в начале марта комплексной вакциной АКДС – от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

"Делали мы в государственной клинике. Но самую вакцину мы покупали. Потому что без денег нам предлагали делать индийскую. Нам такая не понравилась. Я, честно говоря, не очень доверяю генерикам. Поэтому мы купили оригинальную бельгийскую. Заплатили за это сами, кажется тысячу двести гривен. И были довольны, потому что абсолютно все у нас спокойно прошло", – делится мама малыша Ирина Смирнова.

Вторую дозу АКДС нужно вводить ребенку в четыре месяца. Но если эпидемия коронавируса не пойдет на спад, Ирина рисковать не будет.

"Я не знаю, что с карантином. Если карантин не прекратится, то мы делать не будем. Потому что – ну, это большой очень риск, разве что врачи приедут к нам домой", – говорит она.

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Такие опасения родителей не единичны. К тому же и в некоторых больницах решили отложить прививку "до лучших времен". Хотя министерство не запрещает иммунизацию населения, а наоборот, поощряет.

"Карантин не отменяет рутинной вакцинации. В приоритете первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни", – говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от 25 марта.

В соцсетях родители пишут, что сейчас прекратили вакцинацию, в частности на Сумщине, Черниговщине и Закарпатье. Журналисты позвонили в больницы в этих регионах.

"Дело в том, что сейчас у нас этих вакцин (АКДС для ребенка и АДС-М для взрослого. – Ред.) нет. Для взрослого в ближайшее время здесь не будет. А для ребенка – надо подойти к педиатру с карточкой прививок. Они, может, подберут – и мы закажем тогда вакцину", – отметили в одной из больниц города Сумы.

"После окончания карантина – тогда уже будут плановые вакцинации. Все, что плановое, то есть плановые операции, плановая вакцинация, плановый медицинский осмотр, сейчас, во время карантина, не проводится", – заявили в пгт Козелец Черниговской области.

А вот в Виноградове Закарпатской области заверили, что все прививки идут по плану.

"Но есть отдельные часы, когда только прививки. Только прививки. Понимаете, чтобы никаких других больных, ничего не было", – отметили в лечебном учреждении.

Всемирная организация здравоохранения, Американская академия педиатрии, Всеукраинская ассоциация детской иммунологии и Украинская Академия педиатрических специальностей призывают и врачей, и пациентов не отказываться от плановой вакцинации.

"В отдельных городах, а порой даже целых регионах, изданы приказы, запрещающие рутинную вакцинацию. Не забываем о коклюше, который есть на сегодняшний день в Украине, не забываем о кори, которая есть на сегодняшний день в Украине. Вакцинация имеет целью защитить своевременно детей от тех инфекций, которые угрожают жизни. Если сместить график прививки на месяц, на два, на три даже, то для некоторых инфекций это критично. Например, вакцинация БЦЖ проводится детям до двух месяцев без предварительной пробы Манту. Если ребенку больше двух месяцев, нужно иметь дополнительные визиты и необходимости проведения пробы Манту для принятия решения о вакцинации против туберкулеза", – отмечает Федор Лапий, детский иммунолог.

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Кстати, в Нью-Йоркском Технологическом Институте проследили связь между смертностью от коронавирусной инфекции и уровнем вакцинации населения от туберкулеза. Там, где вакцину БЦЖ используют недавно, коронавирус распространялся быстрее и летальных случаев было больше.

"Италия, где смертность от COVID-19 очень высока, никогда не проводила всеобщей вакцинации БЦЖ. С другой стороны, Япония имела одни из первых случаев COVID-19, но с низким уровнем смертности и без строгой социальной изоляции. Япония применяет прививки БЦЖ с 1947 года. Иран, которому COVID-19 нанес тяжелый удар, взял курс на всеобщую вакцинацию БЦЖ только в 1984 году, потенциально оставив всех, кому за 36 лет, без защиты... В Китае... во время Культурной революции в шестидесятые – семидесятые противотуберкулезные учреждения были расформированы. Мы предполагаем, что это привело к появлению слоев населения, которые наиболее пострадали от COVID-19", – говорится в исследовании Нью-Йоркского Технологического института.

Сами авторы отмечают, что изложенные ими предположения нуждаются в подтверждении, но определенная связь прослеживается. Вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день не существует. Впрочем, имеющиеся от гриппа и пневмококковой инфекции показаны группе риска 50+, и сделать такие прививки можно сейчас.

"Вакцина против гриппа и против пневмококковой инфекции не защищает от короновирусной инфекции. Но. На 13-й неделе 2020 года в Украине было зафиксировано официально два случая смерти от гриппа. То есть вирус гриппа циркулирует. И может вызвать тяжелое поражение легких, тяжелое течение инфекции, потребует госпитализации пациента", – отмечает Федор Лапий, детский иммунолог.

Одна из задач вакцинации – разгрузить медицинские учреждения. Поскольку больным столбняком, коклюшем или пневмококковой инфекцией могут понадобиться дефицитные аппараты искусственной вентиляции легких. На время карантина кабинеты прививок не нужно закрывать. Скорее позаботиться, чтобы те, кто вакцинируется, не пересекались с другими больными. Но в некоторых регионах это оказалось сверхсложно.

Напомним, ранее ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе.

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