"Иначе эпидемию не остановить": контроль за карантинтом через телефон все-таки введут

Мобильное приложение по контролю за передвижениями введут на следующей неделе

В то время как министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за украинцами не будут следить через телефоны, Министерство цифровой трансформации на следующей неделе планирует запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина в Украине. Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем фиксации в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", – написал министр.

Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

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"Следующим шагом станет введение в Дію (мобильное приложение) возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т. д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять, никакого геотаргетинга (слежения) и др.", – добавил Федоров.

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Как известно, в Украине до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин.

По данным Минздрава на 10:00 26 марта, в стране официально подтверждено 156 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли, один мужчина выздоровел.

Более детально в материале: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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