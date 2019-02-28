Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тысяч украинских детей – МИД

Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми

Фото: materinstvo.org.

Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тысяч украинских детей – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7fa/326/5c77fa326ebf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7fa/326/5c77fa326ebf5.jpg 2019-02-28T17:12:00+02:00 Украина Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми

Около 12 тысяч детей – граждан Украины – были усыновлены иностранными гражданами в 2018 году.

Согласно распространенным Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины данным, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 украинских детей.

Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением.

71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 087 долл.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала упрощение процедуры усыновления.

Также мы писали, как помочь приемному ребенку адаптироваться в школе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тысяч украинских детей – МИД". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.