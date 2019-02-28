Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тысяч украинских детей – МИД
Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми
Около 12 тысяч детей – граждан Украины – были усыновлены иностранными гражданами в 2018 году.
Согласно распространенным Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины данным, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 украинских детей.
Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.
При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением.
71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 087 долл.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала упрощение процедуры усыновления.
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