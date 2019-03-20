Иностранец пытался дать взятку пограничнику, чтоб не ехать в Россию
Мужчина покидал Украину в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в стране
Правоохранители задержали двух мужчин на границе с РФ, которые пытались дать им взятки. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.
"Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Большая Писаревка" гражданин Азербайджана, который направлялся на выход к России, предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 200 долларов. Иностранец покидал нашу страну в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в Украине. Однако такой ход дел правонарушителю не подходил, и чтобы все же иметь возможность беспрепятственно вернуться, он попытался подкупить пограничников", – отмечается в сообщении.
Кроме того, вчера ночью во время проверки в пункте пропуска "Зерновое" поезда "Николаев-Москва" обнаружили украинца, которому запрещен выезд из страны. Мужчина предложил пограничникам взятку в размере 100 долларов.
Злоумышленники задержаны и переданы представителям Нацполиции для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.
Напомним, вчера взяткодателя из Африки задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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