Иностранец пытался дать взятку пограничнику, чтоб не ехать в Россию

Мужчина покидал Украину в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в стране

Фото из открытых источников.

Иностранец пытался дать взятку пограничнику, чтоб не ехать в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22c/5f5/5c922c5f5c93f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22c/5f5/5c922c5f5c93f.jpg 2019-03-20T16:54:22+02:00 Украина Мужчина покидал Украину в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в стране

Правоохранители задержали двух мужчин на границе с РФ, которые пытались дать им взятки. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Большая Писаревка" гражданин Азербайджана, который направлялся на выход к России, предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 200 долларов. Иностранец покидал нашу страну в принудительном порядке за нарушение правил пребывания в Украине. Однако такой ход дел правонарушителю не подходил, и чтобы все же иметь возможность беспрепятственно вернуться, он попытался подкупить пограничников", – отмечается в сообщении.

Кроме того, вчера ночью во время проверки в пункте пропуска "Зерновое" поезда "Николаев-Москва" обнаружили украинца, которому запрещен выезд из страны. Мужчина предложил пограничникам взятку в размере 100 долларов.

Злоумышленники задержаны и переданы представителям Нацполиции для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Напомним, вчера взяткодателя из Африки задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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