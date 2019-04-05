Иностранные туристы все чаще едут в Украину: на что смотрят и чего опасаются

В 2018 году Украину посетило 14,2 млн иностранных туристов

Фото: Pixabay

Иностранные туристы все чаще едут в Украину: на что смотрят и чего опасаются Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4fe/3f9/5ca4fe3f9dcf2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4fe/3f9/5ca4fe3f9dcf2.jpg 2019-04-05T07:16:00+03:00 Украина В 2018 году Украину посетило 14,2 млн иностранных туристов

Иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,2 млн иностранцев. В 2018 г. их количество чуть поубавилось, но все же осталось на достаточно высоком уровне – 14,2 млн человек. Сайт "Сегодня" решил разобраться, кто приезжает в Украину, что интересует здесь иностранцев и почему наша туристическая отрасль развивается не очень хорошо.

Кто ездит в Украину

Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 г. Украины посетило 14,2 млн иностранных туристов, в 2017 г. этот показатель составлял 14,4 млн человек, в 2016 г. – 13,6 млн, а в 2015 г. – 12,8 млн.

Мировой банк дает похожие данные, всего лишь с небольшим отклонением. Так, по их информации, в 2017 г. Украину посетило 14,2 млн иностранцев, а вот туристический пик пришелся на 2013 г., когда в страну въехало 23,6 млн человек и 2008 г. – 25,4 млн посетителей.

После 2013 г, с началом военных действий на востоке Украины и аннексии Крыма, турпоток слегка упал, но сейчас начинает помалу стабилизироваться. Интересно отметить, что количество туристов, которые приехали к нам в страну, выше, чем в Сингапуре, Дании, Швеции, Швейцарии и других не менее популярных странах.

Валентин Волошин, член Ассоциации активного и экологического туризма поясняет, что точных цифр о количестве иностранцев-туристов, которые посетили Украину, у нас нет.

"Мы не знаем точное количество людей, которые приезжают в Украину в туристических целях. Потому что официальные цифры, которые звучат от чиновников, базируются на данных Госпогранслужбы или же на данных мобильных операторов. В Украине проблема с тем, что мы никак не можем построить систему туристической статистики. Т.е. это абсолютно понятный, алгоритмизированный процесс, который позволяет аналогично с другими странами подсчитать количество туристов, которые приезжают сюда именно как туристы", – говорит эксперт.

Он отмечает, что у нас, например, если бизнесмен поедет на переговоры десять раз за год, в официальной статистике он будет десятью туристами, потому что он десять раз пересек границу, хотя на самом деле он ни в коем случае не является туристом.

"Системной работы по отрасли туризма у нас нет. Сейчас все изменения, даже самые лучшие, происходят в ручном режиме. Мы сможем говорить о количестве туристов только тогда, когда у нас будет построена система туристической статистики", – добавил Волошин.

В Министерстве экономического развития и торговли сообщают, что в 2018 г. Украину посетило гораздо больше туристов из европейских стран.

"Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%. Приграничное движение наоборот сократилось", – отмечают в ведомстве.

В министерстве также добавляют, что такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения.

Тем не менее, приграничные страны остаются основными в структуре туристического потока. Так, из Молдовы в Украину приехало 4,4 млн туристов, из Беларуси – 2,6 млн, из России – 1,5 млн. Но так как подсчитать реальное количество иностранцев, которые приехали в Украину именно в туристических целях, очень сложно, не получается отсеять тех людей, которые проезжают нашу страну транзитом, либо же едут сюда за покупками, товарами.

Дмитрий Сероухов, генеральный директор туристической компании "Join UP!" в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, туристы из каких стран чаще всего посещают Украину по их наблюдениям.

Топ-5 стран по въездному туризму по итогам 2018 года, по его словам, выглядит так:

Беларусь

Израиль

США

Германия

Турция

На что смотрят иностранцы в Украине

В Минэкономразвития говорят, что в число наиболее популярных для посещения иностранцами областей входят Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области. Украинцы же больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Валентин Волошин, член Ассоциации активного и экологического туризма, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что основной тенденцией остается популярность крупных городов среди иностранных туристов.

"Центр туризма – это крупные города: Харькова, Одесса, Киев, Львов. Этот тренд есть, и он увеличивается. Количество авиарейсов туда также растет", – отмечает Волошин.

Действительно, например, по информации КГГА, в 2018 г. Киев посетило 1,9 млн иностранных туристов; во Львове в прошлом году было около 2,2 млн туристов.

В компании "Join UP!" отмечают, что в первую очередь, иностранные туристы посещают те украинские города, c которыми существует активное авиасообщение из-за границы, т.к. логистика играет важную роль.

"Чем больше будет рейсов в Украину, тем динамичнее будет развиваться въездной туризм. На сегодняшний день наиболее популярными городами среди иностранных граждан являются Киев, Одесса и Львов. Огромным спросом среди зарубежных туристов пользуются так называемые программы city breaks. Это туры на 2-3 ночи в городе пребывания. С посещением основных туристических мест", – говорит Дмитрий Сероухов.

Он добавляет, что в Киеве в тройку самых популярных экскурсий входят:

обзорная экскурсия по городу

однодневный тур в Чернобыль

экскурсия в Межигорье.

Туристический оператор Kraina UA, который организовывает туры для иностранных гостей, также рассказывает, что большой популярностью пользуются экскурсии по Киеву и поездки в Чернобыль.

"Чаще всего иностранные туристы у нас заказывают индивидуальные экскурсии по Киеву или небольшие туры с возможностью посмотреть столицу и ее окрестности. Очень популярна экскурсия в Чернобыль. На данный момент это основной "туристический магнит" для иностранных туристов. Также в последнее время стали заказывать комбинированные туры "Киев-Одесса" или "Киев-Львов-Одесса". В этому году мы увеличим наш ассортимент туров "не классическими программами", чтобы показать больше интересных объектов в нашей стране: Полтавщина, Каменец-Подольский, Черновцы, Закарпатье, индустриальный туризм, Волынь и т.д." – отмечают в Kraina UA.

Как будет развиваться туризм дальше

Спрогнозировать состояние въездного туризма в Украине на последующие годы очень сложно, т.к. это зависит от множества факторов.

"Никто не может точно спрогнозировать, что будет с въездным туризмом в Украине. Мы видим, что вводится военное положение – и у нас снова провал по туризму, изменения в политике – опять пауза в заездах", – говорит Валентин Волошин.

Дмитрий Сероухов в свою очередь добавляет, что в их компании отмечают рост въездного туризма в последние 3 года. В 2018 году Киев вышел на показатели 2013 года, а теперь крайне важно общими усилиями сохранить тенденцию роста и не испортить репутацию политическими волнениями.

"На развитие и рост въездного туризма в Украину влияют не только удобная логистика, а также внутренняя обстановка – политические потрясения и конфликты, которые широко освещаются в мировых масс-медиа. Например, блокирование активистами одного популярного торгового центра Киева было показано в зарубежных СМИ, что послужило причиной частичной отмены бронирований группы из ОАЭ", – комментирует эксперт.

Он также говорит, что это касается не только Украины – можно точно сказать, что демонстрации, которые сейчас каждые выходные проходят во Франции, очень сильно сказались на въездном туризме в эту страну.

Валентин Волошин подытожил, что развитие въездного туризма очень важно для страны, ведь туризм – это не просто отрасль экономики, это ключевой фактор для развития территорий, повышения качества образования, улучшения инфраструктуры.

"Мы часто смотрим на туризм, как на отрасль экономики. Он сейчас даже находится в Министерстве экономического развития. То есть он ничем не отличается, например, от шиномонтажа, это набор бизнесов, в котором работает набор людей, и эти бизнесы платят налоги, наполняя бюджет. Но на самом деле, основная причина, по которой министерство, город или областная администрация должны заниматься туризмом, в том, что туризм – это основной или умножающий фактор развития территории и общества. И именно с этой точки зрения мы должны на него смотреть", – сказал Волошин.

Отметим, президент Петр Порошенко недавно заявлял, что в ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.