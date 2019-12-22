Интернаты начнут закрывать: что будет вместо них

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С 2020 года в Украине начнется активная фаза реформы интернатов. Постепенно детские дома будут закрывать. Об этом говорится в Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей. Что будет с сиротами, сайту "Сегодня" рассказала Елена Ремень, заведующая отделом обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Вместо содержания интернатов государство будет поддерживать семьи и развивать семейные формы воспитания. Для этого в громадах начнут создавать социальные услуги, которые будут предоставляться семьям с детьми по месту жительства, чтобы ребенка не приходилось отдавать в интернат, говорит Елена Ремень.

Дети с нарушением ментального или физического развития раньше попадали только в интернаты. Теперь каждая школа обязана взять такого ребенка на обучение. В школах уже появилась должность "ассистент учителя". Он помогает учителю во время урока, если в классе есть ребенок с инвалидностью. Если школьник имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, или ментальные, то его сопровождает ассистент. Когда подобных услуг будет больше, тогда родителям не придется отдавать детей в интернаты.

"Сложнее с детьми со сложной формой инвалидности, которые попадают в интернатные учреждения системы Минсоцполитики. Это дети, которые нуждаются в постоянном уходе. Но и для них можно создавать услуги по месту проживания. Например, услуга дневного ухода – очень много родителей вынуждены отдавать ребенка в интернат, потому что им надо работать. А ребенка с инвалидностью некуда деть. Минсоцполитики разрабатывает стандарт услуги дневного ухода. По сути, будет учреждение, как детский садик для детей с тяжелыми формами инвалидности. Специалисты будут весь день присматривать за ребенком, заниматься с ним, а вечером забирать домой. И его не придется отдавать в интернат", – поясняет Елена Ремень.

Сироты и дети, лишенные родительской опеки, будут воспитываться в условиях, максимально приближенным к семейной форме воспитания. Тем не менее всех детей устроить в семьи не получается, признает Елена Ремень. Для таких детей создадут малые групповые домики.

"Это учреждение, в котором может проживать не более 10 детей, если среди них есть дети с инвалидностью, то не более восьми. Он должен находится в обычном жилом доме и ничем не отличаться среди других домов. Там будут воспитатели, но дети обязательно должны учиться в школе по месту проживания. Дети будут максимально интегрированы в общество и жить в таких условиях, в которых живут дети в обычных семьях: ходить в школу, общаться с одногодками, заводить друзей", – поясняет Елена Ремень.

Подробнее читайте в материале сайта "Сегодня" "Детские дома в Украине закроют: реформа интернатов выходит на новый этап".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает замену интернатной формы воспитания семейной. В сентябре глава государства подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Документ предусматривает принятие ряда мер, направленных на увеличение с 2020 года размера государственной социальной помощи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Подробности – в сюжете.

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