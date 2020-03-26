Ринат Ахметов: На борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен

/ Фото: Сегодня

Бизнесмен, учредитель благотворительного фонда "Развитие Украины" и фонда "Эффективное управление" Ринат Ахметовдал интервью о помощи в борьбе с эпидемией в Украине.

Как известно, компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе Президента УкраиныВладимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года.

О работе, которая сейчас ведется в этом направлении, Ринат Ахметов рассказал "Украинской правде".

– Каждый крупный бизнесмен закреплен за конкретной областью – почему вы курируете именно Ивано-Франковскую, Львовскую, Луганскую и Донецкую?

– Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат – остановить эпидемию в стране.

SCM – это социально ответственный бизнес, мы никогда не проходили мимо беды. Тем более, мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия, и наш долг – помочь. Что мы делали и будем делать.

Повторюсь, наша задача – не "подменить" собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам.

– Чем именно вы помогаете в регионах?

– Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другого оборудования – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд.

– Как происходит координация ваших менеджеров с местными властями?

Реклама

– Мы с огромным уважением относимся к тому, что сейчас делает президент, что делают губернаторы и мэры – это огромная работа ради общей цели. А наша задача им помочь: не подменить, а помочь государству, помочь региональным и местным властям. Что мы и делаем.

– Каково ваше непосредственное участие в оперативном штабе области?

– Моя команда, мой фонд, представители бизнесов SCM интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах.

Читайте также: Медики Ровно получили от Фонда Рината Ахметова оборудование для борьбы с коронавирусом

– Можете перечислить основные проблемы в ваших областях? Сколько опорных больниц в них? Сколько пациентов сразу они могут принять? Готовы ли они к критическим нагрузкам?

– Эту информацию стоит уточнять у губернаторов областей и мэров городов.

– Оцените по шкале от 1 до 10 готовность областей к эпидемии. Что из необходимого есть? Чего критически не хватает?

– Такого рода оценки должны давать руководители областей, городов и вы как СМИ. Но, прежде всего, такие оценки должны давать врачи, которые работают на местах.

– Что больше всего вас поразило, когда вы начали погружаться в состояние дел в областях?

– Я всегда стараюсь видеть хорошее – даже в самых сложных ситуациях. Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах: все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения.

Реклама

И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей.

– Кому вы докладываете о проделанной работе в области? Продолжает ли Офис президента координацию с вами?

– О проделанной работе – о том, что мы сделали и что мы будем делать – мы докладываем обществу через СМИ. Когда я 16 марта вышел из Офиса президента, первое, что я сделал – рассказал, о чем была встреча и о чем на ней договорились.

– Президент звонит вам и спрашивает, что вы сделали? Или это делает Ермак?

– Ни президент Зеленский, ни руководитель его Офиса мне не звонят и ни о чем не спрашивают. Мне звонит моя совесть с вопросом, что мы сделали для людей и что мы еще можем сделать. Это – самые важные звонки.

– Сколько денег вы лично потратили на борьбу с коронавирусом в Украине?

– На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен.

– Что Зеленский вам пообещал за помощь в регионах?

– Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил.

Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг "заболеют" – то только за команду "Шахтер", когда восстановятся Чемпионат Украины и европейские кубки.

Как сообщалось, Ринат Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов.

Кроме того, как сообщалось, Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, а Фонд Рината Ахметова для всей страны закупает еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и минимум 200 аппаратов ИВЛ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама