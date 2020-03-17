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Ринат Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов

17 марта, 16:19

Юрий Божко

Бизнесмен уверен, что для Украины это очень серьезный вызов и необходимо принимать быстрые и эффективные решения.

Идею создания единого "мозгового центра", чтобы преодолеть экономические вызовы, которые появятся перед Украиной, Ринат Ахметов озвучил в понедельник, 16 марта на встрече президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса. Встреча была созвана для того, чтобы выработать решения по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом LB.ua рассказали непосредственные участники встречи, а также – в эксклюзивном комментарии – подтвердил сам Ринат Ахметов.

"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) – кашель, у нас – воспаление легких. Для того, чтобы этому противостоять, мы должны принимать быстрые и эффективные решения. А для того, чтобы принимать такие решения я предлагаю создать "мозговой центр" при Президенте Украины, в который должны войти лучшие украинские и международные умы.

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Основными задачами такого Центра должно стать принятие консолидированных, сбалансированных решений, которые помогут выстоять абсолютно всем отраслям нашей экономики и промышленности.

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Я уверен, что западные эксперты могут поделиться с нами уже накопленным опытом, а отечественные аналитики и менеджеры смогут быстро и эффективно адаптировать его под украинские реалии. Мы, СКМ, готовы также делегировать в этот Центр своих лучших аналитиков и менеджеров. Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра" – подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, встреча с представителями бизнаеса состоялась в Офисе президента. Зеленский в частности, призвал представителей бизнеса не стоять в стороне и приобщиться к финансированию проекта по восстановлению Донбасса, "как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворителей".

О том, какова ситуация с карантином и эидемией, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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