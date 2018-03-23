Интервью с Андреем Дещицей: "Спецслужбы России работают на ухудшение украинско-польских отношений"

Исторический диалог между историками Украины и Польши должен продолжаться и роль политиков в том, чтобы не заниматься политизацией истории, а дать возможность историкам работать

На ежегодном форуме "Европа-Украина" (который прошел 13-14 марта в польском Жешуве) вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий заявил, что уже в мае после вердикта Конституционного трибунала польский закон об Институте национальной памяти могут снова изменить. "Да, этот закон вызвал определенные вопросы в обществе. Именно поэтому президент (Анджей Дуда – Авт.) обратился в Конституционный трибунал с просьбой дать оценку его положениям. Как только мы получим ответ, мы оперативно можем внести изменения в закон. На это потребуется примерно полтора месяца. Но я считаю, что пока судьи изучают закон, этот вопрос нужно оставить в покое", – заявил Ришард Терлецкий.

Напомним, что очередное ухудшение украинско-польских отношений произошло после принятия Сеймом и подписания Анджеем Дудой скандальных поправок в польский закон об Институте национальной памяти. Ранее сайт "Сегодня" уже писал, как в начале февраля в последний момент без обсуждения в закон внесли поправку о "преступлениях украинских националистов, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Изменения в польский закон об Институте национальной памяти начали действовать с 1 марта и теперь если кто-то из 2 млн украинцев проживающих в Польше будет публично отрицать "преступления украинских националистов", должен понести административную или уголовную ответственность?

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, несмотря на то, что поправки уже действуют, до официального вердикта Конституционного трибунала на практике их пока решили не применять. А на уровне Министерств иностранных дел Украины и Польши уже идут консультации по разъяснениям отдельных положений закона. В интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, чем эти скандальные поправки могут угрожать украинцам, которые проживают и работают в Польше, и где здесь рука Кремля.

- После принятия польским Сеймом и подписания Анджеем Дудой скандальных поправок в закон об Институте национальной памяти отношения Украины и Польши еще больше ухудшились. Но сейчас в Сейме обсуждается возможность внесения поправок. По словам вице-маршалока Ришарда Терлецкого, изменений можно ожидать уже в мае.

- Я считаю, что эти исторические вопросы и исторический диалог между историками Украины и Польши должен продолжаться. И в первую очередь роль политиков в том, чтобы не заниматься политизацией истории, а дать возможность историкам работать. Сейчас происходит рассмотрение этого закона в Конституционном трибунале Польши. И только после вынесения вердикта можно будет говорить о следующих шагах. Я не исключаю, что могут быть внесены какие-то изменения в этот закон, но только после решения Конституционного трибунала. Давайте подождем его. В то же время украинская сторона проводит консультации с польской на уровне министерств иностранных дел, чтобы получить информацию о том, что означают уже принятые изменения, и какие они могут иметь последствия для граждан Украины в первую очередь.

- Павел Климкин уже возмущался в своем Twitter: "Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии". К примеру, если украинцы, будут ехать в Польшу поездами, нарушат нормы закона об Институте национальной памяти, их что будут ссаживать?

- Мы хотим знать, как будут имплементироваться нормы этого закона. Не знаю, будут ли ссаживать с поездов, но мы хотим знать, что это значит. Потому что те сроки, которые были использованы в поправках к этому закону, достаточно широкие, нечеткие, в частности те, которые касаются украинского национализма, временных сроков с 1925 по 1950 гг. (в поправках к польскому закону говорится, что Институт национальной памяти может заниматься "преступлениями украинских националистов и формаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом в 1925-1950 годах" – Авт.), и кто будет иметь право или будет авторитетом в определении, кто является украинским националистом, совершал ли он преступления или нет.

- Знаете ли Вы о случаях применения этих скандальных поправок к украинцам?

- Нет, таких случаев не было. Из тех определенных разъяснений, которые были сделаны официальными польскими лицами понятно, что пока закон рассматривается в Конституционном трибунале, его нормы не могут быть применены. Правда, это также вызвало определенное непонимание, потому что на самом деле закон вступил в силу уже с 1 марта, но его практического применения мы пока не видим.

- По приблизительным оценкам украинцев, проживающих и работающих в Польше, около 1,5-2 млн...

- Трудно сказать. Я бы говорил о миллионе украинцев, но их количество может меняться, потому что они постоянно переезжают. Если учитывать количество выданных виз и разрешений на пребывание или работу здесь, можно считать, что на постоянной основе в Польше проживает около миллиона украинцев. Все остальные могут приезжать временно на три месяца на основании безвизового движения, и затем возвращаться назад в Украину.

- Не знаю, хорошо это для нас или нет, но в польских медиа больше внимания уделяют польско-израильскому кризису. Это такая украинская позиция, решать наши с Польшей споры больше по дипломатическим каналам?

- Думаю, вопрос этого закона является чувствительным как для Израиля, так и для Украины. Но кампания, которая касается польско-израильских отношений, приобрела международную огласку, поэтому она является более наглядной в прессе. А украинский вопрос больше обсуждается на двустороннем уровне. Но его важность и чувствительность на том же уровне, о чем свидетельствует тот факт, что в обращении президента Польши Анджея Дуды к Конституционному трибуналу содержатся также те положения, которые вызывают обеспокоенность украинской стороны.

- Уже давно поговаривают, что эта поправка о "преступлениях украинских националистов" в законе об Институте национальной памяти появилась с подачи одного из членов праворадикального движения "Кукиз 15", за которым стоит Москва. И кстати на днях комитет польского Сейма по вопросам специальных служб обсудил роль российских спецслужб в дестабилизации польско-украинских отношений.

- Прежде всего, это правда, что эта поправка была внесена депутатами движения "Кукиз 15" наспех почти без обсуждения, поэтому и вызвала такой резонанс и критику, в том числе и в польском политикуме. Также правда, что есть мысли о том, что есть влияния или связи отдельных политиков этого движения с Россией. Но также становится все более и более очевидно, что российские спецслужбы работают и действуют на ухудшение украинско-польских отношений. У нас есть ощущение, что поправки движения "Кукиз 15" в закон об ИНП, которые с правовой точки зрения не вносят абсолютно никакой новизны в деятельность Института национальной политики, собственно имели целью "ударить" по украинцам, показать украинцев в выгодном, в частности, для российской пропаганды, свете.

Хочу тоже напомнить, что атмосфера, которая складывается в украинско-польских отношениях, началась не с момента внесения поправок в закон об Институте национальной памяти, а еще несколько лет назад, когда в Польше началось безнаказанное разрушение украинских мест памяти путем их девастации (от лат. devastatio опустошение, истребление – ред.) неизвестными, а позже уже и известными лицами. Эти т.н. неизвестные лица записывали видеорепортаж с фактически места преступления, и затем эти репортажи сразу появлялись на сайтах, которые функционируют во временно оккупированных Луганской или Донецкой областях и связаны с Россией, а затем очень быстро перепечатывались и распространялись российскими СМИ.

Очевидно, что они были сделаны на заказ – здесь абсолютно яркий след российских спецслужб. Так же, как и обстрелы польского генконсульства в Луцке (в марте 2017 года – Авт.) – они были сделаны фактически на заказ. Или попытка разрушения памятника венграм, когда была задержана группа лиц, которые подтвердили, что работали по заказу. Или организация протестов так называемых польских граждан на границе с требованием предоставить им защиту и помощь – они также были сделаны на заказ лицами, которые работают с российскими спецслужбами в Украине. Более того, они затем сбежали в Россию и там сидят.

То есть абсолютно очевидно, что это Россия работает на то, чтобы поссорить Польшу и Украину. Более того, российские спецслужбы вербуют польских радикалов для дестабилизации отношений между Украиной и Венгрией, как это имело место с поджогом офиса венгерской меньшины в Ужгороде. Хорошо, что в польском Сейме начали это обсуждать, и я также думаю, что это будет стимулом для обсуждения этих вопросов и в Верховной Раде Украины. А как результат этих обсуждений должно было бы стать создание специальных групп быстрого реагирования с участием спецслужб Украины и Польши на такого рода провокации с российской стороны.

- Из последнего – взрыв около Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище.

- Это также пример провокации, чтобы создать напряжение в украинско-польских отношениях. И поэтому тем более необходимо сотрудничество спецслужб Украины и Польши.

- Возвращаясь к более миллиону украинцев, работающих и проживающих в Польше, приближаются очередные президентские и парламентские выборы в Украине. Как обеспечить голосование всех украинцев в Польше, где на всю страну будет работать только четыре избирательных участка?

- Конечно, надо увеличивать количество избирательных участков, чтобы создать лучшие условия для избирателей. Это можно сделать за счет увеличения количества консульских учреждений, или внесения изменений в украинский избирательный закон, которые бы позволяли создавать избирательные участки вне консульских учреждений.

- Если мы не ошибаемся, на прошлых выборах в 2014-м в Польше проголосовало около 10 тыс украинцев?

- Да. Я тогда в Польше еще не работал, но, насколько я проинформирован, тогда в течение дня выборов удалось принять всех желающих. Сколько придет в 2019-м мне трудно оценить. Может некоторые вообще поедут в Украину голосовать...

- На форуме "Европа-Украина" в Жешуве министр инвестиций и развития Польши Ежи Квичинский заявил, что Украина все еще остается территорией риска для польских инвестиций.

- Я могу сказать, что польские инвестиции в Украину не падают, а немножечко растут. и польские предприниматели инвестируют дальше. Те, которые уже заинвестировали, сохраняют свои инвестиции в Украине. Это правда, что нет такого динамичного роста инвестиций. Но, тем не менее, интерес к Украине существует, польский бизнес присматривается к Украине. Конечно, российская вооруженная агрессия на Донбассе является серьезным предостережением к более масштабным инвестиционным проектам. Но даже в условиях войны с Россией по сравнению с 2016 годом объем прямых иностранных инвестиций из Польши в экономику Украины вырос почти на 60 млн. долл. США и по состоянию на конец 2017 года в целом составил 816 млн. долл. США (в 2016 году – 758,3 млн. долл. США).

- В конце февраля ЕС официально подтвердил, что прекращает финансирование проектов по реконструкции и строительству более чем десяти КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть. Средства ЕС должны были пойти, в том числе на переоборудование КПП на границе с Польшей: Рава-Русская, Краковец, Шегини, Яготин и Устилуг.

- Нам 100% нужно увеличивать количество КПП на украинско-польской границе и модернизировать существующие восемь. Для сравнения: на польско-немецкой границе до вступления Польши в ЕС было 48 контрольно-пропускных пунктов, а на украинско-польской сейчас функционирует 8 КПП. При этом длина границы и количество лиц, которые ее пересекают, примерно одинаковы.