Интервью со Стивеном Пайфером: "Этот Белый дом наиболее секретный, в отличие от предыдущих"

Никто не может контролировать то, что происходит в Twitter Дональда Трампа, и этим он причиняет значительный вред в первую очередь себе

Работа над новым антироссийским санкционным законом, который уже прозвали "адским", с высокой долей вероятности начнется уже после промежуточных выборов в Конгресс. В этом сходятся абсолютно все американские эксперты, с которыми общался сайт "Сегодня". Но они же и расходятся во мнении, какие именно санкции мы увидим в новом санкционном законе на выходе, и действительно ли они будут такими жесткими.

В статье "Новые санкции против России: формулировки "адского закона" могут существенно смягчить" сайт "Сегодня" детально описывал, суть новых санкционных законопроектов, зарегистрированных в Конгрессе, и какой из них имеет наибольшие шансы на принятие. Это тот самый "адский" закон DESKAA – The Defending American Security from Kremlin Aggression Act. Среди самых жестких положений законопроекта – принудительная блокировка санкций против российских банков, запрет финансирования суверенного долга России, а также разведки и производства российской нефти.

Но в сегодняшнем виде, как говорят эксперты, закон принят не будет. В частности, как в интервью сайту "Сегодня" сказала российский политолог, доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова, "санкции, которые могут оказаться ударом для российской энергетики, скорее всего, будут смягчены – этого требует бизнес, в первую очередь американский, но и бизнес Европы". Перспективы принятия нового антироссийского санкционного закона сайт "Сегодня" обсудил с бывшим послом США в Украине Стивеном Пайфером.

- На днях на слушаниях в Конгрессе помощник госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что США готовят второй раунд жестких санкций против России по "делу Скрипалей". Что это может быть?

- Ну, этого мы еще не знаем. Администрация говорила о санкциях, но какой-то конкретики пока нет. Правда, уже сейчас есть определенная напряженность: если Администрация выйдет с санкциями против России, которые окажутся недостаточно сильными, это толкнет Конгресс на введение новых более жестких санкций. То же самое мы увидели год назад, когда у Конгресса было подозрение, что Белый дом не будет достаточно жестким по санкциям, он принял целый закон о санкциях (CAATSA – Авт.), чем сам ввел себя в санкционный процесс. Поэтому, думаю, что Белому дому нужно быть поаккуратнее, потому что если они не сделают достаточно в плане санкций, в игру включится Конгресс.

- Но второй раунд санкций по "делу Скрипалей" – это не прихоть Конгресса, а обязанность Администрации по закону о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года.

- Да, совершенно верно. Но Конгресс будет внимательно следить, насколько жестко этот закон будет имплементироваться, и это вызов для правительства. Это вопрос, где мы, я думаю, должны быть поаккуратнее. Ведь уже действуют американские санкции против России по Крыму, Донбассу, "делу Скрипалей"… Поэтому если мы не подойдем к этому вопросу с умом, некоторые санкции могут противоречить и ударить друг по другу, а не по России, и потеряют свою эффективность. Ну и конечно нужно четко сказать России, за что вводятся те или иные санкции, и если она изменит свое поведение, эти санкции будут отменены.

- Сейчас активно обсуждается возможность санкционирования российского госдолга…

- Да, такая возможность обсуждается. Я полагаю, что если и будут введены такие санкции, то только в отношении нового госдолга РФ (эта норма предусмотрена в "адском" законе шести сенаторов – Авт.), иначе это может плохо повлиять на самих американцев-держателей российского госдолга. Но даже санкционирование нового госдолга России (по норме "адского" закона, выпущенного через 180 дней после вступления закона в силу – Авт.) сильно повлияет на возможность России привлекать иностранное финансирование.

- Но уже есть предположения, что санкции по части энергетического сектора могут существенно смягчить, так как они больно ударят в первую очередь по американским компаниям.

- Повторюсь, что к введению санкций мы должны подходить очень разумно и взвешенно. Возможно, что эти санкции окажут некоторое влияние на американские и европейские компании. Но мы должны быть уверены, что они окажут стопроцентный эффект на российский энергетический сектор. К примеру, на сегодняшний день уже действуют санкции, и они могут быть ужесточены, которые ограничивают американские инвестиции и технологии в будущие российские энергетические разработки. Да, это не имеет влияния сегодня. Но если Путин подумает на перспективу через 5-7 лет (правда, я не думаю, что он заглядывает так далеко), если Россия захочет разрабатывать новые газовые и нефтяные месторождения, она этого не сможет сделать без иностранных инвестиций и технологий. Поэтому, есть санкции, которые могут не иметь видимого эффекта сегодня, но потенциально могут быть очень разрушительными для российской экономики.

- Ваши прогнозы: "адский" санкционный закон, а именно на его базе Конгресс будет формировать новый закон о санкциях против России, будет принят до промежуточных выборов в Конгресс, или уже после?

- Есть маленькая вероятность, что закон примут до выборов. Но в Конгрессе сейчас такие настроения, чтобы закончить все дела и уйти спокойно в избирательную кампанию, не начиная ничего нового. Поэтому я не уверен, что до выборов они примут санкционный закон. Но чем дольше Конгресс об этом думает и чем больше это обсуждает, тем больше оказывает давление на Администрацию, которая в свою очередь должна продемонстрировать серьезную готовность имплементировать санкции, что, в свою очередь, может уменьшить давление Конгресса на дальнейшее ужесточение санкций против России.

- У какого из зарегистрированных в Конгрессе санкционных законов наибольшие шансы на принятие?

- Не буду давать прогнозы. Вероятно, будет принят какой-то микс из всех зарегистрированных законов. Но я думаю, что новый санкционный закон Конгресса будет довольно жестким.

- Кстати, Вы читали книгу Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме"?

- Еще не успел. То, что эта книга отражает – это то, что вы слышите из многих других источников из Белого дома. Я вижу определенную нервозность, потому что этот Белый дом наиболее секретный и функционирует абсолютно по-другому, в отличие от своих предшественников, преимущественно из-за характера самого Дональда Трампа. Нормальная система – это когда у вас есть надежный президент. Дональд Трамп не такой. К примеру, никто не может контролировать то, что происходит в его Twitter. И я думаю, что этим он причиняет значительный вред в первую очередь себе.

- Но самое интересное, что через пару дней после этой книги в NYT была опубликована анонимная статья некоего чиновника из Белого дома, который не просто критикует Дональда Трампа – он в оппозиционной команде Администрации к 45-му президенту США.

- Я не знаю, кто может быть автором этой статьи. Но на 99,9% – это не член команды. Потому что если бы это был член команды, это бы вылилось в более серьезный конфликт.

- То есть, это не Пенс?

- Ну, он не член команды. Но, я говорю о членах civil service (гражданская служба – Авт.), у которых конфликт с Трампом намного больше. Потому что, когда ты приходишь на госслужбу, ты в соответствии с Конституцией должен поддерживать политику президента, даже если она тебе не нравится. Как раз в этой части там есть конфликт. Но это кто-то, кто приближен к Трампу. Я считаю, что он должен выйти и показать себя. Думаю, через пару месяцев мы все-таки узнаем, кто написал эту анонимную статью.