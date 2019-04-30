Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Усадьба. Первичную опись угодий делали пару лет назад. Фото: AFP

В бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича запланировали провести масштабную, первую после Евромайдана, инвентаризацию. Ревизоры от правоохранителей и прокуратуры проверят информацию активистов о том, что на территории Межигорья (возможно, между хонкой и вертолетной площадкой) находится тайный бункер, который использовался Януковичем для хранения ценностей. Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии сообщил глава Агентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук, отвечая на наш вопрос о том, правдива ли вообще информация, что такой бункер существует.

"До 17 мая продлен конкурс на управляющего этим объектом. Также возможна инвентаризация недвижимого и движимого имущества", — сказал нам Янчук.

Нынешний комендант Межигорья, активист Денис Тарахкотелик, говорит, что инвентаризацию проводить надо было давно. Как и решать вопрос о принадлежности Межигорья.

"Инвентаризация должна быть проведена до завершения конкурса, а не после него, — говорит Тарахкотелик. — Наконец-то будет пронумеровано все имущество в Межигорье, а также зафиксировано на фото и видеоносители".

По словам Тарахкотелика, после инвентаризации получится сравнить число ранее описанного следователями имущества и того, что есть в наличии сейчас. Напомним, первичная опись имущества проходила около двух лет тому назад. Тогда силовики насчитали в помещениях резиденции Януковича более 140 люстр, 4 джакузи, более 30 ковров, полтысячи книг, 29 статуэток, картины. Кроме того, как сообщала "Сегодня", более полутысячи ценных вещей сразу после Евромайдана оказались в распоряжении у музейщиков. Речь идет о 516 экспонатах — именно такое количество в 2015 году нам называла гендиректор Национального художественного музея Юлия Литвинец.

"Сейчас эти объекты хранятся в музее, они являются вещественными доказательствами в уголовном деле", — рассказала нам Литвинец.

По данным музейщиков, среди всех "трофеев" из Межигорья есть и по-особенному ценные.

"Например, одно из изданий "Апостола" Ивана Федорова. К сожалению, книга в очень плохом состоянии, она 1574 года издания. Книга требует реставрации. Как она могла попасть в частные руки? В 1930 годах уничтожались церкви, вещи вывозились и попадали в частные руки, к антикварам. Кроме "Апостола", есть Библия на немецком языке, она была издана в 1729 году в Германии. Есть достаточно интересная икона, она относится к византийской традиции. Выводы экспертов различные, но мы относим ее к XIV—XV столетиям", — рассказывала нам Литвинец.

Ценности. В музеи передали 516 самых ценных экспонатов Фото: AFP

Работа в "королевских угодьях"

По мнению опрошенных нами чиновников и активистов, в ближайшее время Межигорье останется территорией со статусом природного парка, куда за деньги будут возить экскурсии. Сейчас они активно рекламируются разными фирмами в интернете, также некоторые из них активно приглашают на работу гидов, заманивая их тем, что место работы —

"королевские угодья".

До недавнего времени на сайтах бесплатных объявлений размещались лоты, где продавались вещи из Межигорья. По словам активистов, в первые недели после бегства Януковича некоторые мародеры выкручивали даже позолоченные дверные ручки, поэтому немудрено, что кое-какие из украденных вещей просочились в продажу. Также, по неофициальной информации, из Межигорья в первые недели после бегства Януковича бесследно исчезли часть дорогих автомобилей из коллекции, хранящейся в отдельном ангаре.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что для элитной двухэтажной квартиры Януковича за 26 млн ищут жильцов. До февраля квартира была скрыта от посторонних глаз.

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