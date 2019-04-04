"Исчез с лица земли": бойцы ВСУ уничтожили еще один блиндаж оккупантов, опубликовано видео
Отличились воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс"
Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе в ответ на постоянные обстрелы позиций ВСУ продолжают уничтожать укрепления боевиков т.наз. "Л/ДНР". Одним из последних стал арсенал оружия противника.
Об этом пресс-служба 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", подчиненной оперативному командованию "Запад", сообщает на своей странице в Fаcebook.
"Однажды в зоне ООС исчез с лица земли вражеский блиндаж с боеприпасами", – так скромно подписали выложенное в сети почти минутное видео уничтожения укрепления противника.
К сожалению, в бригаде не уточнили, когда и на каком именно участке фронта это произошло.
Напомним, на днях мы уже показывали видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика.
Также напомним, что в прошлом месяце украинские военные неплохо проредили порядки оккупантов – рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
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