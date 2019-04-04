"Исчез с лица земли": бойцы ВСУ уничтожили еще один блиндаж оккупантов, опубликовано видео

Отличились воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс"

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"Исчез с лица земли": бойцы ВСУ уничтожили еще один блиндаж оккупантов, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg 2019-04-04T04:30:00+03:00 Украина Отличились воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс»

Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе в ответ на постоянные обстрелы позиций ВСУ продолжают уничтожать укрепления боевиков т.наз. "Л/ДНР". Одним из последних стал арсенал оружия противника.

Об этом пресс-служба 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", подчиненной оперативному командованию "Запад", сообщает на своей странице в Fаcebook.

"Однажды в зоне ООС исчез с лица земли вражеский блиндаж с боеприпасами", – так скромно подписали выложенное в сети почти минутное видео уничтожения укрепления противника.

К сожалению, в бригаде не уточнили, когда и на каком именно участке фронта это произошло.

Напомним, на днях мы уже показывали видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика.

Также напомним, что в прошлом месяце украинские военные неплохо проредили порядки оккупантов – рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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