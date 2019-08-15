Исчезновение 17-летней Дианы Хиренко: подозреваемый на суде отводит взгляд от матери погибшей

Во время заседания суда подозреваемый не смог посмотреть в глаза матери убитой девушки

Фото Facebook Елена Шворак

Во время судебного заседания подозреваемый в убийстве Дианы Хиренко не смог посмотреть в глаза матери погибшей девушки. Об этом пишет на своей странице в Facebook журналистка Елена Шворак, присутствующая в зале заседаний.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала и доставила в суд подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко.

На данный момент известно, что подозреваемый в убийстве девушки скрывался в Польше, где его задержали и передали украинской стороне местные правоохранители.

Ранее новости Сегодня сообщали, что в марте этого года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые принадлежали пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Как известно, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Также полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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