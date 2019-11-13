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Испанская жара и почти без дождей: синоптик озвучила прогноз на 14 ноября

13 ноября, 13:33

Осадки, по прогнозам синоптиков, ожидаются только на Закарпатье

/ Фото: Pixabay

В Украине 14 ноября будет тепло и почти без осадков. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, на Украину надвигается антициклон, и 14 ноября в большинстве областей дождей не будет. Осадки возможны только на Закарпатье и в прикарпатских областях. Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым, вплоть до сильного. Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, будет высокая: днем ожидаются ​​8-12 градусов тепла, на юге и западе – 13-19.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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