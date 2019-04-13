Испытания крылатой ракеты "Нептун": Полторак раскрыл детали

Украина поставила на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха"

Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Defense Express.

Украинская армия приняла на вооружение 120 новых образцов техники, которых раньше не было у ВСУ, и допустила к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил министр обороны Степан Полторак во время поездки в пункт постоянной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Конотопе Сумской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, это касается авиационного комплекса, беспилотных летательных комплексов и закупленных летательных аппаратов. Также, по словам министра, этот год будет очень оптимистичным в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

"Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты "Нептун". Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и начали испытания ракетного комплекса "Ольха-М". Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВСУ новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтной разведки, что значительно повышает наши возможности", – подчеркнул Полторак.

Для воплощения всех планов по мнению главы оборонного ведомства, нужны два условия: неизменность курса Украины на ЕС и НАТО и научиться, имея небольшой ресурс, очень эффективно использовать те средства, которые выделяет государство на оборону.

Ранее сайт "Сегодня" раскрыл характеристики ракетного комплекса "Нептун", способного ударить почти на 300 км .

Напомним, испытания крылатой ракеты начались еще в прошлом году. Как рассказывал секретарь СНБО Александр Турчинов, эти ракеты способны обеспечить надежную оборону черноморского и азовского побережья, поражая вражеские корабли на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования.

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