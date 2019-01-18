Итоги газовой сделки с Россией: Украина за 10 лет потеряла $32,1 млрд
В "Нафтогазе" напомнили, чем мог закончиться для рядовых украинцев проигрыш в Стокгольмском арбитраже
Из-за убытков, которые понесла казна Украины в результате подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, каждая украинская семья безвозвратно потеряла 60 тыс. грн, напомнили в НАК "Нафтогаз" накануне юбилея - 19 января исполняется 10 лет со дня заключения сделки с российским "Газпромом".
Так, за время, прошедшее со дня подписания соглашений, Украина потеряла 32,1 млрд долларов, а в том случае, если бы "Нафтогаз" не выиграл иск в Стокгольмском арбитраже, эти убытки составили бы дополнительно 94,7 млрд долларов, или 177 тыс. грн для каждой украинской семьи.
"Газовые контракты с "Газпромом" в том формате, в котором они были заключены в 2009 году, стали тяжким бременем для Украины. Асимметричная ответственность сторон по своим обязательствам поставила "Нафтогаз" под угрозу грабительских штрафов, в то время как "Газпром" давал Украине обещания, не гарантированные штрафными санкциями. Это были, наверное, самые провальные контракты за всю историю независимой Украины", – говорит председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Среди нарушений "Газпром" – невыполненные обязательства по объемам транзита и попытки политического шантажа Украину с целью получить приемлемую цену или продолжения транзита.
"Одним из самых жестких условий российского монополиста был отказ от ассоциации Украины с ЕС. Еще одним политическим условием, которое выдвигали россияне в обмен на скидку с дискриминационной цены, было продление пребывания баз ЧФ РФ в Крыму, с которых началась оккупация полуострова", – констатируют в компании.
В "Нафтогазе" напомнили, что в 2014 году новое руководство компании обратилось в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть дискриминационные условия контрактов, и в конце 2017 – начале 2018 года суд удовлетворил большинство требований, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" убытки в размере 4,6 млрд долларов.
Напомним, после вердикта "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене этого решения.
Кроме того, как мы уже писали, в ноябре арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной.
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