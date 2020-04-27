Из США возвращаются 180 украинцев: в Минздраве рассказали, что их ждет

Граждане Украины, которые сегодня вернутся из США, в обязательном порядке пройдут изоляцию – либо дома с использованием специального приложения, либо в специальных местах обсервации, предусмотренные властями. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос о том, что будет с украинцами, которые прибывают сегодня чартерным рейсом из США, он ответил, что сейчас изменен порядок по прибытию граждан из-за границы, в том числе это будет касаться и "американских" украинцев.

"У нас есть порядок самоизоляции – это когда человек, устанавливая у себя приложение "Дія", чтоб мы могли контролировать, что человек действительно пребывает в самоизоляции – он отправляется на самоизоляцию. Если у него нет такой возможности установить это приложение или по его просьбе он хочет пройти обсервацию (не по месту жительства), то у нас определены места обсервации – несколько таких мест есть в Киеве и Киевской области. В зависимости от того, по какому алгоритму пойдет гражданин Украины, который будет прибывать, мы уже будем с ним определяться. Но обязательно у нас есть самоизоляция с определенными условиями, в том числе с установлением приложения "Дія", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин определил правила контроля людей на обсервации, в которых появилась возможность удаленной проверки места нахождения (врачи или полиция будут знать, находится ли обсервант дома). После авторизации и внесения фото с персональной информацией в приложение "Дій вдома", в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения, после чего в течение 15 минут с помощью мобильного приложения должен сделать фото своего лица.

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В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, в полицию направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции. Человеку это не грозит административной ответственностью, но полицейские могут приехать к нему и проверить, как он соблюдает обсервацию. Зеленский прокомментировал контроль украинцев на обсервации через смартфон.

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