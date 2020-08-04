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"Из-за боли не спала всю ночь": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала о самочувствии

4 августа, 10:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка боится каждого шороха

Анастасия Луговая, которую жестоко избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде Киев – Мариуполь, рассказала о своем самочувствии. Из-за сильной боли девушка не может спать ночью, написала она на своей странице в Facebook.

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По словам пострадавшей, на четвертый день после нападения отек на ухе уже спал и оно поменяло цвет из синего в "зеленовато-бордовый".

"Видно место перелома, на свету видно пробел, как-будто хрящи разошлись. Болит ли? Очень. Спать на этой стороне у меня получится не скоро. Это самое ужасное для меня – спать ровно. Кто-то скажет, что это правильно. Но с детства я сплю в позе эмбриона на правом или левом боку. Поэтому – еще один дискомфорт – спать солдатиком", – отметила девушка.

Кроме того, Анастасия показала, как выглядит на данный момент. Врачи проставили ей специальные пластины на зубы и, по ее словам, после того, как перестает действовать обезболивающее средство, "чувство, что каждый зуб вырвали и он кровоточит".

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"Этой ночь не спала почти. Из-за боли, и из-за того, что просто боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то не понятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает так громко – утром ему должны делать операцию. Успокоилась, но трусить не перестало", - написала она.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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