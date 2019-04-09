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Из-за обстрелов не работает пункт пропуска в Марьинке

Сегодня, 20:41

Уже несколько дней боевики активно глушат связь вокруг Донецка

Из-за обстрелов не работает пункт пропуска в Марьинке Украина Уже несколько дней боевики активно глушат связь вокруг Донецка

Из-за обстрелов не работает пункт пропуска в Марьинке Донецкой области. Боевики на прошлой неделе ранили там двоих пограничников – поэтому переход и закрыли. Военные уверены – противник пытается обострить ситуацию на фронте.

Пункт пропуска "Марьинка" на границе с временно оккупированной территорией, не работает уже пять дней. Его закрыли, потому вражескими выстрелами были ранены двое пограничников. Солдаты, которые держат оборону в пригороде Донецка, утверждают: противник провоцировал намеренно.

"Когда люди проходят КПВВ с их стороны на нашу, открывается беспорядочный огонь", – говорит украинский военный.

По словам Андрея, боевики здесь закрепились на заброшенной ферме оккупированного села. Оружие держат среди жилых домов – прикрываясь людьми, как живым щитом.

"Там техника перемещается, мы ее не видим, но слышим. Я думаю, что это танчик, БМП слышно. Прогревает двигатель, прокатится с одной стороны в другую, но мы ее не видим", – рассказывает боец ВСУ.

С тех пор, как пункт пропуска закрыли – боевики не стреляли. Поэтому армейцы укрепляют позиции. Алексей обычной лопатой вкапывается в донбасский грунт. Рядом держит бронежилет и каску – на случай обстрела. Боец объясняет – использовать специальную технику для возведения укреплений на передовой опасно.

"Трактор копает окоп – это он медленно движется. Везде наблюдают за ним у чуваков (имеется в виду у боевиков. – Ред. ). Оп-па, и он задолбался копать. Они вытаскивают установку, спокойно целятся и все – нету трактора с трактористом", – рассказывает украинский защитник.

Укрытие солдаты делают с учетом капризов погоды. А чтобы окопы не затопило во время ливня, бойцы делают дренажную систему – это обычные ямки, куда уходит дождевая вода.

Пока здесь сохраняется тишина – враг может осуществлять передислокацию своих подразделений – предполагают военные. Уже несколько дней боевики активно глушат связь вокруг Донецка.

"Я думаю, что у них там стоит РЭП (система радиоэлектронного подавления – Ред. ). Связь то хорошая, то вообще пропадает. Стараемся меньше общаться, контролировать, потому что слышно эхо, когда общаешься, чувствуется, что кто-то слушает", – делится впечатлениями воин.

10 апреля работу пункта пропуска в Марьинке планируют возобновить, если боевики будут соблюдать режим полной тишины.

Напомним, после снайперского обстрела КПВВ "Марьинка" командующий ООС Сергей Наев ввел "красный" уровень безопасности .

Также сообщалось, что во время обстрела на КПВВ "Марьинка" вражеский снайпер ранил украинского бойца . К счастью, состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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Тег Донецк, кпп, марьинка, кпвв, затишье

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