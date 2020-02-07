Из-за продажи земли украинцы могут потерять субсидию: Гончарук объяснил

Украинцы могут временно потерять право на субсидии на коммуналку в случае продажи земли, если таки будет принята земельная реформа. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Он пояснил, что человек может потерять помощь государства в оплате коммунальных услуг, если заработает на продаже земли серьезную сумму денег.
"Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", – сказал Гончарук.
При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 февраля депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. На данный момент парламентариям удалось рассмотреть только 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.
Все подробности в спецтеме Земельная реформа
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