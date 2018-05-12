Избиение украинца в Польше: жизнь вне опасности, ведется следствие

Мужчине сделали операцию, после которой он пока что не может разговаривать

По факту жестокого избиения украинца в поселке Глоскув, недалеко от Варшавы, польская прокуратура открыла уголовное производство и проводит следственные действия. При этом угрозы для жизни пострадавшего нет – он идет на поправку.

Информацию об этом из районной прокуратуры города Пясечно получили украинские дипломаты, заявила глава консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает "Укринформ".

По ее словам, информация о том, что украинец был избит несколькими поляками с битами, не подтвердилась. При этом личность нападавшего и его гражданство пока не установлены. Прокуратура опросила двух других украинцев, которые были рядом с пострадавшим, но их показания отличаются, и не позволяют установить личность нападавшего.

"Ожидается, когда гражданин Украины будет в таком состоянии, чтобы его можно было опросить", – отметила дипломат, добавив, что консульский отдел помогает семье потерпевшего, его старшему сыну и родной сестре, во внеочередном получении польской визы. Ожидается, что уже во вторник они смогут прибыть в Варшаву, чтобы навестить родственника.

Об избиении украинца сообщили также в главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, где проживает пострадавший, и местное управление Государственной миграционной службы.

Консул после визита к потерпевшему сообщила, что жизни украинца ничего не угрожает. Мужчина после операции не говорит, но находится в сознании и реагирует кивками головы на вопросы.

"Накануне была проведена операция, он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласие на его прослушивание в качестве свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания", – сказала она.

Трое украинцев, которые подверглись нападению, работали в Глоскове в Ассоциации водных обществ и занимались очисткой мелиорационных рвов. Пострадавший приехал на работу в Польшу в начале марта.

Напомним, инцидент произошел 3 мая на выходе из магазина в поселке Глоскув, недалеко от Варшавы. После словесного конфликта несколько мужчин набросились на украинцев, двое из которых успели сбежать, а у третьего случился приступ эпилепсии.

Перед этим в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.

А Варшаве было совершено нападение на двух граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.