Изморозь и температурные перепады: какая погода ждет украинцев на Крещение (карта)

В Украине на Крещение, 19 января, будет сухо. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"19 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, местами изморозь", – говорится в сообщении.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Также синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве и области. В столичном регионе ожидается сухая погода. В Киеве температура установится на уровне 0-2 градусов тепла, в области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.
Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк