Изморозь и температурные перепады: какая погода ждет украинцев на Крещение (карта)

С самого утра в стране царит туман

/ Фото: Pixabay

В Украине на Крещение, 19 января, будет сухо. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"19 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, местами изморозь", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура установится на уровне ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве и области. В столичном регионе ожидается сухая погода. В Киеве температура установится на уровне 0-2 градусов тепла, в области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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