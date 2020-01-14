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Грядут сильные морозы, но ненадолго: синоптики предупредили украинцев

14 января, 21:07

Пока украинцев ждет теплая погода

/ Фото: Getty Images

В начале февраля Украину, где по-прежнему преобладает не по-зимнему теплая погода, могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

По их данным, уже с 1 по 3 февраля в Харькове температура ночью опустится с -8 до -15 градусов. Днем же от -5 до -8. В Киеве чуть теплее: -8… -15 градусов ночью и -3…-8 днем.

Морозно будет и в центральных областях Украины, ночью столбики термометра в Черкассах опустятся до 12 градусов мороза, а днем не поднимутся выше -2 градусов.

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На юге похолодание будет незначительным. Так, в Одессе ночью обещают до -8, а днем до -2…+1 градуса.

Во Львове ночью температура может достигать -12... -15 градусов.

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Синоптики отмечают, что похолодание будет кратковременным, за ним последует потепление.

Между тем в среду, 15 января, в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода.

Ранее синоптик Наталья Диденко писала, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но на 18-19 января ожидается похолодание.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Источник: Сегодня

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