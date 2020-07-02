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Изнасилование в Кагарлыке: в деле всплыли новые детали

2 июля, 14:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жалобы людей на копов долго игнорировали

Двое бывших копов, которых задержали в Кагарлыке по подозрению в изнасиловании и избиении девушки, не проходили полицейскую комиссию. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Андрей Осадчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, один из них даже не прошел психофизиологическое обследование. Кроме того, на полицейских в Кагарлыке жаловались и раньше.

"Полиция нашла не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников этого отделения, 8 сообщений о применении силы на линию "102" и одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности", - пишет Осадчук.

Нардеп подчеркнул, что изнасилования в Кагарлыке можно было бы избежать, если бы руководство отреагировало на предыдущие жалобы людей.

Осадчук также отметил, что за противоправные действия копов начальника Главного управления Нацполиции Киевской области уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор.

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"Хотя это и не увольнение, которого я требовал, а лишь строгий выговор, все же уход от оправдательной риторики относительно него – это успех. Конечно, руководитель может не знать о преступлении, совершенном подчиненными. Но он должен нести ответственность за то, что под его руководством работал целый участок, в котором ни один не помешал коллегам, которые пытали людей", – добавил нардеп.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

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