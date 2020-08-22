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Израиль попросил Украину не пускать хасидов в Умань

22 августа, 17:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране считают, что это приведет к распространению коронавируса

Руководитель центра по противодействию коронавирусу в Израиле, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умани в этом году. По его мнению, праздник может привести к резкому росту количества заражений коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

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"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", - сказал Гамзу.

Напомним, ранее мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий предложил запретить приезд паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в этом году из-за эпидемии коронавируса. Городской глава считает, что не все паломники будут придерживаться карантинных ограничений.

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Украинский Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решили ограничить в период коронавируса посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.

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хасиды умань Украина паломничество
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