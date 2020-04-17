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  1. Последние новости Украины

К кому обращаются украинцы при подозрении на коронавирус

17 апреля, 16:55

Анастасия Мазурок

За последние недели за медпомощью обращалось около 10% респондентов

Большинство украинцев утверждают, что в случае необходимости обратятся к семейному врачу или в скорую помощь при возникновении симптомов, похожих на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

Каждый десятый обращался за медицинской помощью в течение последних недель.

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При этом каждое пятое обращение было связано с подозрением на коронавирус.

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Большинство тех, кто обращался за помощью, высоко оценили качество предоставленных услуг.

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Как сообщалось, по состоянию на 09:30 17 апреляв Украине официально подтверждено 4 662 случая заражения COVID-19. За сутки был обнаружен 501 новый случай, за прошлые – 397. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%). В общем 246 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. На амбулаторном лечении 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них – 73 ребенка

"Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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украинцы опрос медпомощь коронавирус Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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