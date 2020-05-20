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  1. Последние новости Украины

Кабмин частично открыл границу: в какие страны можно поехать

20 мая, 16:11

Денис Беспалов

Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

"Проектом предусматривается восстановить движение 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова", – сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Таким образом, по его словам, решение предусматривает возобновление полноценного пограничного движения на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, Молдовой.

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"Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с эпидемической ситуацией там", – добавил Аваков.

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Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом смягчил ряд ограничений.

Так, с 22 мая начинает работу городской и пригородный общественный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), разрешено проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 кв. м). С 25 мая возобновляется работа детских садов и метрополитена. Между тем областные пассажирские перевозки пока не возобновлены.

Согласно последним данным, в Украине 19 230 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 955 человек, умерли 564 человека.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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граница карантин Украина Кабинет министров

Источник: УНИАН

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