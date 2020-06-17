Кабмин определил, кому грозит ужесточение карантина

Карантин еще не ужесточили, но определили условия

Кабинет министров продлил сегодня карантин в Украине до 31 июля. При этом правительство определило, где могут усилить ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня были обновлены механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Усилить карантин могут в таких сферах:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

учреждения, оказывающих услуги по размещению (отели, базы отдыха);

метрополитен;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

культурные учреждения, фитнес-центры и спортзалы;

кафе и рестораны.

Регион с "критической" ситуацией по коронавирусу будет считаться если: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 более чем 8 на 100 тыс. населения.

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Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер будет принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщали новости "Сегодня", в правительстве уже отмечали, что за последнюю неделю зафиксирован рекордный за все время эпидемии всплеск коронавируса. Чиновники сетуют на то, что украинцы приняли смягчение карантинных ограничений за их отмену. Ожидаемо карантин был продлен еще на месяц. Читайте подробнее, что изменится с 22 июня.

Видео: Нацполиция

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