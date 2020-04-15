Кабмин перенес призыв в армию и определил новые сроки

Во исполнение указа президента Владимира Зеленского о переносе весеннего призыва Кабинет министров утвердил новые сроки набора призывников на срочную службу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Отметим, в марте в Украине был введен карантин из-за начала распространения коронавируса, что стало причиной остановки призыва в армию. Теперь призыв вместо апреля-июня пройдет в мае-июле. При этом численность призывников остается на прежнем уровне.

Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные силы Украины и другие военные формирований будет призвано 16 460 человек. В частности, ряды ВСУ пополнят 9000 "срочников", Нацгвардии – 5460, Госпогранслужбы – 1300 и Госспецтрансслужбы – 700.

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Отметим, что в этом году украинских юношей в возрасте 18 и 19 лет не будут обязывать проходить службу и пойти в армию они смогут на добровольной основе.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию на срочную службу будут забирать с 18 лет (до этого было с 20-ти). Граничный возраст – 27 лет. Новости "Сегодня" разбирались, зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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