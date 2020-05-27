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Кабмин причислил Панаму к офшорам: отразится ли это на инвестициях

27 мая, 13:35

Виктория Подолянец

Власти уточнили законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон

В Украине, где с осени планируют плотно работать с инвесторами в специальном офисе, правительство причислило Панаму к перечню офшорных зон. Такое распоряжение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Правительство своим решением уточнило законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон.

Напомним, в 2016 году случился скандал под названием "Панамагейт", когда были обнародованы так называемые "панамские документы", свидетельствующие об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в том числе и украинскими.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что вложения в экономику государства значительно сократились. Так, по итогам первого квартала 2020 года капитальные инвестиции составили 76,9 млрд гривен, что на 35,5% меньше, чем было в первом квартале 2019 года.

А в декабре 2019 года Минэкономики сообщило, что в первую пятерку стран, которые осуществляли инвестиции в аграрную отрасль Украины, вошли:

  • Кипр – 222,772 млн грн;
  • Дания – 50,997 млн грн;
  • Польша – 40,170 млн грн;
  • Нидерланды – 31,277 млн грн;
  • Германия – 31,157 млн грн.

В 2020 году инвестиции по всему миру заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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инвестиции налоги Панама правительство офшоры панамагейт

Источник: Сегодня

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