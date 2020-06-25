Кабмин разрешил открыться кинотеатрам: когда можно в кино

Но попасть на нужный сеанс смогут не все - кинозалы будут работать с 50% загрузкой

Кабинет министров внес изменения в свое же постановление об адаптивном карантине, запретив работу кинотеатров до 1 июля, а с 2 числа они смогут работать лишь с 50-процентной заполненностью залов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

"Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля. То есть начинают они свою работу с 2 июля, но с четкими условиями – наполненность не более 50%. Работа кинотеатров с (наполненностью) больше 50% – запрещена. Во-вторых, в условиях адаптивного карантина у нас четко предусмотрено, когда возможно это смягчение, а когда нет", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов, который докладывал по данному вопросу.

Реклама

Члены правительства единогласно поддержали это предложение.

Отметим, изначально планировалось, что украинцы смогут ходить в кино с 10 июня, но этого не случилось – эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет пока. Но тем временем кинотеатры в Украине готовятся к открытию.

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление – Украина вошла в серьезную волну COVID-19. Говоря о вспышке коронавируса в последние пару недель, он отметил, что при соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама