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Кабмин сократил число пунктов пропуска через границу: осталось всего 19

6 апреля, 13:36

Руслан Ровик

Изменения вступят в силу с полуночи 7 апреля

Кабинет министров, который ранее усилил меры карантина в стране, решил ограничить число пунктов пропуска через границу Украины, оставив лишь 19 из них.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, с 7 апреля границу можно будет пересечь только автотранспортом.

"Людям надо четко понимать, что пересечь границу пешком будет практически невозможно. Поскольку не исключено, что смежные стороны не будут пропускать их в пешем порядке и не будут идти на этот шаг, чтобы курсировали автобусы для их перевозки", – говорится в сообщении.

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Также пограничники добавили, что украинцам придется "более активно регистрироваться в системах МИД, озвучивать желание вернуться домой, чтобы МИД и Мининфрастурутуры могло планировать специальные авиа или железнодорожные рейсы".

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В свою очередь, спикер ведомства Андрей Демченко заявил, что, с учетом всех ограничений, введенных властями Украины и соседних стран, изменения вводятся с полуночи 7 апреля.

Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Напомним, ранее пограничники ввели специальные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, стоит добавить, что на фоне распространения инфекции в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски. Как рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в последний раз из Украины пытались незаконно переместить более 10 тысяч масок.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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