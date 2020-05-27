Кабмин упростил порядок альтернативной службы для тех, кто не хочет в армию

Кабинет министров на своем заседании принял постановление об отмене справки о составе семьи для тех граждан, которые не могут пойти в армию по религиозным убеждениям и будут проходить альтернативную (не военную) службу.

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, была цель ликвидировать "все бессмысленные справки, которые требуют от людей ради бюрократической галочки".

"И сегодня имеем первую победу – госорганы больше не будут требовать справку о составе семьи при прохождении альтернативной службы. На очереди еще 26 услуг, которые требуют предоставления такой справки и ни одна из них не останется без нашего внимания", – сказал он.

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Ранее, чтобы поступить на альтернативную службу, гражданам нужно было подать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие подлинность их религиозных убеждений, копию документа об образовании, справку с места работы или учебы и справку о составе семьи. Теперь справка о составе семьи не является обязательным документом в личном деле граждан, поступающих на альтернативную службу, ведь она никак не влияет на принятие решений.

Альтернативная служба вводится вместо срочной военной службы для граждан, которые не могут выполнять воинский долг по религиозным убеждениям.

А тем временем офицеров запаса призывают в армию. Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу. Набирать в армию будут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призыв будет проходить в июне-июле.

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