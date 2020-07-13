Кабмин выделил больше миллиарда на экстренную медпомощь: куда пойдут деньги

На финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"19 июня этого года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение именно средств на экстренную медицинскую помощь. Мы его увеличили на 40%... По общим расчетам, согласно этому решению правительства, сумма средств, которая выделяется, это 1 млрд 260 млн грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифа, начиная с 1 июля и до конца этого 2020 года", - сказал министр.
По словам Степанова, дополнительные средства пойдут на повышение заработных плат, укрепление материально-технической базы, отдельно предусмотрено 922 млн на приобретение машин экстренной медицинской помощи.
"Мы планирует приобрести порядка 400 автомобилей, которые будут распределены между областями", – сказал он.
В целом, по словам Степанова, в целом для обновления парка, необходимо закупить 1800 автомобилей.
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"400 мы уже хотим приобрести в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение нескольких лет, 2-3 лет, конечно, хотим как можно быстрее, заменить весь этот автопарк", – добавил Максим Степанов.
По его словам, средства также пойдут на учебно-тренировочные центры, где фельдшеры и врачи будут совершенствовать свои навыки.
Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 2,3 млрд грн медицинским учреждениям, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа реформы.
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