Кабмин выделил больше миллиарда на экстренную медпомощь: куда пойдут деньги

На финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"19 июня этого года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение именно средств на экстренную медицинскую помощь. Мы его увеличили на 40%... По общим расчетам, согласно этому решению правительства, сумма средств, которая выделяется, это 1 млрд 260 млн грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифа, начиная с 1 июля и до конца этого 2020 года", - сказал министр.

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По словам Степанова, дополнительные средства пойдут на повышение заработных плат, укрепление материально-технической базы, отдельно предусмотрено 922 млн на приобретение машин экстренной медицинской помощи.

"Мы планирует приобрести порядка 400 автомобилей, которые будут распределены между областями", – сказал он.

В целом, по словам Степанова, в целом для обновления парка, необходимо закупить 1800 автомобилей.

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"400 мы уже хотим приобрести в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение нескольких лет, 2-3 лет, конечно, хотим как можно быстрее, заменить весь этот автопарк", – добавил Максим Степанов.

По его словам, средства также пойдут на учебно-тренировочные центры, где фельдшеры и врачи будут совершенствовать свои навыки.

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Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 2,3 млрд грн медицинским учреждениям, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа реформы.

Смотрите также видеообращение главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с системой здравоохранения.

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