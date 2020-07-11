Українська
$ 26,93
30,54
  1. Последние новости Украины

Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

11 июля, 10:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Восемь областей не готовы к смягчению карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране. Глава Минздрава расскажет, сколько зафиксировали новых заражений, и сообщит все последние данные.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 819 украинцев. Но есть и позитивные новости – в стране зафиксировали новый рекорд по числу выздоровевших за сутки, 1016 человек. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Закарпатской области – 112, Львовской – 82, Ровенской – 74 и в Киеве – 118.

В Минздраве рассказали, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

В тренде
На выходных жара, но с погодой повезет не всем: где ждать сильных ливней

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина коронавирус Максим Степанов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовойПолитика
"Ты что делаешь, тварь!": на Донбассе мужчина разбил знак "Украина" (видео)Донбасс
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июнь
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июньЭкономика
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять