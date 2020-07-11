Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране. Глава Минздрава расскажет, сколько зафиксировали новых заражений, и сообщит все последние данные.

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Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 819 украинцев. Но есть и позитивные новости – в стране зафиксировали новый рекорд по числу выздоровевших за сутки, 1016 человек. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Закарпатской области – 112, Львовской – 82, Ровенской – 74 и в Киеве – 118.

В Минздраве рассказали, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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