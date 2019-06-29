Как беспилотник "Азова" российский БПЛА под Горловкой гонял, видео

Украинские военные получили еще одно подтверждение участия россиян в вооруженном конфликте на Донбассе

БПЛА "Элерон-3" / Фото: Министерства обороны РФ.

В начале июня 2019 силы технической разведки отдельного отряда специального назначения Нацгвардии Украины (полк "Азов") обнаружили, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА "Элерон" российского производства.

Как сообщает пресс-службу полка, азовцы решили поднять свой беспилотник для фиксирования "Элерона" в воздухе и его сопровождения к месту посадки в оккупированной Горловке. Таким образом были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России.

Новости "Сегодня" писали, что бойцы полка "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе. Гаубица боевиков после артиллерийского налета пыталась покинуть позицию, но беспилотник нанес ответный удар.

Напомним, БПЛА типа "Элерон-3" уже был уничтожен "Азовом" в начале марта этого года. После этого беспилотник был исследован, полученные данные азовцы уже успешно используют для борьбы с российским оккупантом.

Отметим, что БПЛА типа "Элерон" разработала российская компания "Эникс" (Казань) в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как беспилотник "Азова" российский БПЛА под Горловкой гонял, видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"