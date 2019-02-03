Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Фото: AFP

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны Шкапа Станислав , Алина Калинина , Оксана Козлова , Журавель Максим , Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/306/4c3/5c53064c33dba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/306/4c3/5c53064c33dba.jpg 2019-02-03T07:19:00+02:00 Украина На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Помните, как главный герой пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион", лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс, безошибочно угадывал, откуда разговаривающий с ним человек родом

Позабавиться таким образом можно и в современных украинских реалиях. Несмотря на то что жители из разных регионов страны общаются на знакомом всем с детства языке, будь то украинский или русский, в каждой области есть словечки, значение которых — загадка для приезжих. По ним то и можно определить, где долгое время жил тот или иной человек. Если слышите такие слова, как "зупа", "филижанка" и "гачи", то с вами, скорее всего, говорит житель Западной Украины. "Лопуцьки" и "мятка" — житель Луганской области. А вот если человек отвечает вопросом на вопрос и просит "не делать ему нервы", тут даже сомневаться не нужно — коренной одессит. Киевлянина выдаст "бровка", а харьковчанина — "тремпель" и "баклажка".

Некоторым региональным диалектам посвятили целые книги. Например, у Львова есть "Гвара. Аутентичная львовская азбука", а в Одессе — "Таки да большой полутолковый словарь одесского языка в 4 томах". Но большинство диалектизмов, особенно если говорить о менее известных туристических центрах или населенных пунктах, которые туристы вниманием вообще не жалуют, все-таки хранятся в головах жителей. "Сегодня" пообщалась с представителями разных уголков Украины, чтобы собрать их колоритные словечки.­

Одесса: кецик, бодега, кагал

Одесситы не станут говорить о своем языке, но за свой город и его специфический говор расскажут все. Знаменитый по фильмам и книгам одесский язык своим колоритом обязан местной многонациональности. Причем неповторимым его делают не только отдельные слова, которые вряд ли встретишь в другом уголке Украины, но и определенная интонация, манера конструировать фразы, смещать ударения и привычка произносить "и" вместо "ы". Даже писатель Аркадий Аверченко когда-то мечтал преподнести одесситам "в вечное и постоянное пользование букву "ы".

Правда, сегодня такой говор встретишь нечасто. Но если прислушаться к разговорам старшего поколения, например, в трамвае, молочном корпусе "Привоза" или рыбному ряду, то можно еще услышать яркие словечки и фразы. "Рачки (ударение на первый слог. — Авт.), рачки, рачки, покупаем рачки", — зазывают колоритные дамы за прилавками. И мы таки вас попросим не представлять сразу раков, потому что рачок (во множественном числе "рачки") — это маленькая черноморская креветка. Любят в Одессе и "выворачивать" числительные: креветки-креветка, фрукты-фрукта. "Почем ваша семечка?" — спрашивают у бабушек, продающих эту снедь стаканами. А вареную кукурузу одесситы называют "пшонка".

По словам историка Александра Бабича, на "Привозе" до сих пор говорят слово "кецик" в значении "кусочек".

"Вам предложат попробовать кецик брынзы или кецик тортика", — поясняет он.

И именно здесь родилось пожелание продавцам "Чтоб вам было кисло в чубчик".

"Дело в том, что соленья на "Привоз" традиционно привозили из окрестных сел прямо в бочках, — поясняет Александр. — Если торговля шла хорошо, нужно было занырнуть в бочку, чтобы достать товар. При этом чуб окунался прямо в рассол. И эта фраза — пожелание успехов в торговле".

На одесском языке сказалось присутствие евреев. Взять хотя бы слово "кагал".

"В понимании любого жителя юга и Одессы в частности, кагал — это некая толпа. Например, мы кагалом пошли на шашлыки, — говорит наш собеседник. — Но кагал — это собрание старейшин штетла — еврейского местечка или собственно вся еврейская община городка".

От них криминалитет перенял "шухер" (в переводе — "черный": в черном ходили агенты охранки) и "ксиву" (евреи называли документ "ктива").

Но есть и болгарские, румынские слова.

"Бодега — это румынское слово, которое нам осталось еще с оккупации. До сих пор какую-то дешевую наливайку у нас называют бодегой", — поясняет историк.

Благодаря румынам в городе появилась фраза "Что ты оделся, как румын на праздник — в трусах и в галстуке?".

"Летней формой румынских оккупантов были шорты и рубашка с галстуком. И так как взрослые люди в Союзе шорты не носили, летняя форма румын удивляла одесситов", — добавляет он.

Прикарпатье: катран, гачи, кугутки

О специфических словах Западной Украины написано много. Однако некоторые выражения могут поставить туриста в тупик.

Киевские школьницы Маша и Хрыстя провели каникулы в Коломыйском районе Прикарпатья. И первым делом завели словарик, чтобы было легче общаться с местными "бахурами" — пацанами. Они быстро усвоили: чтобы пойти гулять в лес, нужно надеть "гачи" — штаны и "мастерку" — толстовку. А если бабушка зовет кушать "мандабурку", "пироги" или "зупу", то на столе будут картофель, вареники или суп.

Но на этом открытия не закончились. Вот скажите, с чем у вас ассоциируются катран и козлик? Правильно, с животным миром. Теперь представьте себе удивление девушек, когда их попросили принести катран из кухни. Естественно, они открыли холодильник в поисках филе акулы. А оказалось, что на местном диалекте "катран" — это тряпка. А что делать, когда вас просят врубить на вечер "козлик"? А в хозяйстве только кабан да корова. От неожиданности пытаешься вспомнить, какая живность у соседей. А надо всего-навсего включить обогреватель. Ну и совет для девушек: если вам коломыйские "бахуры" обещают подарить "кугутки", не спешите отказываться. По-местному "кугут" — это петух, а вот "кугутки" — сережки.

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Луганск: жужалка, мятка, лопуцьки

Особыми словами выделяется и Луганская область. Чтобы сохранить особый колорит, прошлой осенью в местной администрации решили даже создать реестр нематериального культурного наследия, в который вошли особенности говора жителей села Боровское. Филологи говорят: жителям этих территорий свойственно подмешивать звук "ы", где зачастую следует произносить "и". К примеру, вишня по-лугански будет звучать, как "вышня". А вот "ф" зачастую звучит как "хв": "хвотография". Если в Боровском вас спросят "чей ты?", значит, интересуются вашей фамилией.

Язык жителей Луганской области весьма насыщен смешением русских и украинских конструкций, что, к примеру, одесситам бывает сложно разобрать, о чем идет речь. Если на Харьковщине или в Днепропетровской области арбуз называют украинским "кавуном", то на Луганщине и вовсе можно услышать нечто странное — "каун". Для обозначения дверной рамы здесь выберут скорее неизвестное словарное слово "лутка" или "лудка", а назовут это "притолкой". Причем по правилам — "притолока" — верхний брус в дверях, а луганчане обозначают так всю дверную раму. А шторы тут принято вешать на "багет".

Если вас приглашают за стол отведать "мятки", не спешите ставить пряники и торт, вас ждет отнюдь не чаепитие. Оказывается "мяткой" здесь называют картофельное пюре, которое, к примеру, на Харьковщине чаще всего именуют толченкой. А вот на "лопуцьки" можете соглашаться без опаски. Это означает, что от первого и второго уже можно переходить к чаю, ведь лопуцьки — не что иное, как сдобные крендельки. Ведро на Луганщине называют "цыберка", а "трухляк" — всего лишь дуршлаг.

Некоторые слова могут вызвать недоумение у жителей других регионов страны. К примеру "жужалкой" (с ударением на первый слог" называют отходы от перегоревшего угля и шлак из шахт, которым на Донбассе посыпают улицы в непогоду. Бытует здесь и доброе обзывательство "балушман" в значении "раздолбай". Отличия можно отыскать и в названиях некоторых праздников. Так, первое воскресенье после Пасхи, когда происходит общецерковное поминовение усопших в народной традиции восточных славян — поминальный день, или праздник Радоница, на Луганщине называют Красной горкой.

Харьков: иван, барабан, баклажка

Специфическое харьковское "шоканье" разлетелось по всей стране вместе с неустанно мигрирующими харьковчанами. Однако многих еще удивляет сочетание "тю, ля, а шо", которое может выражать весьма большой спектр эмоций от удивления и негодования до полного восторга.

Нельзя не вспомнить и пресловутый тремпель, которым харьковчане именуют плечики для одежды. Оно прочно закрепилось в лексиконе жителей с подачи владельца фабрики Тремпеля, который развешивал одежду на плечики с фирменным знаком. И больше 100 лет оно не уступает первенства, хотя иногда в речи приезжих можно встретить и вовсе диковинное "вешала" (с обязательным ударением на последнем слоге).

Если же вам предлагают съездить на "барабан", не спешите представлять музыкальный инструмент. "Барабан" в местном лексиконе — это крупный вещевой рынок "Барабашово", название которого произошло от станции метро, названной в честь известного астронома Николая Барабашова. На "барабане" же можно прикупить себе "педали" — спортивные кроссовки, мастерку на "змейке" — кофту с застежкой-молнией или "ампулку" — сменный стержень для ручки.

Не теряет своей популярности и слово "иван", обозначающее таксиста, который работает без посредников, либо водителя попутного авто. "Ехал вечером на иване", — означает "словил попутный автомобиль". В Одессе же "ловят кастрюлю", а все потому, что "железные кони" подобных автомобилистов, как правило, еще советского автопрома и по удобству больше походят на кухонную утварь. Дескать, ехать на таком авто не намного комфортнее, чем и вовсе на непредназначенном для этого предмете.

Харьковчане первыми начали говорить "сявка" в отношении юных хулиганов. Согласно легенде, в городе существовала банда малолетних преступников под предводительством некоего Саввы. Так ли это, доподлинно неизвестно, но слово прочно вошло в лексический запас горожан. Истинно харьковскими считаются также слова "кулек", обозначающее полиэтиленовый пакет, "вылазка" — пикник на природе и "баклажка" — пластиковая тара для воды.

Раньше было весьма популярным и слово "локон", которым называли не только завитые волосы, но и приспособление для завивки. А все потому, что на коробке с щипцами красовалось размашистое название компании, которое и стало нарицательным. Но сейчас услышать его можно разве что в парикмахерских на окраине города, где еще сохранился дух давно ушедшей эпохи. А вот современные модницы предпочитают не завивать, а выравнивать волосы утюжками.

Днепр: ленты, весло, лочуга

Днепряне также могут обогатить речь туриста новыми словами. Приезжающие в город иностранцы, которые поступают в наши учебные заведения, искренне недоумевают, когда в университетских коридорах слышат разговоры студентов: "Еще две ленты, и домой". Лентами в Днепре называют аудиторные занятия в вузах, которые в других городах именуют парами.

Днепровские филологи поясняют: население города говорит на русском языке, при этом часть интересных словечек, таких как "времья", "пэрвый" трамвай, пришли к нам из области.

Обусловлено это смешением русского и украинского языков. У нас калитку чаще всего называют

хворткой, сапку — тяпкой, арбуз — кавуном, а баклажаны — синенькими. В отдаленных районах области можно услышать слово "турица". Так называют липкую грязь на теле, которая в украинском словаре указана как "леп". Половник чаще всего называют ополоником, а кукурузу — кукургусом.

Некоторые выражения днепряне позаимствовали из идиша и иврита. К примеру, при упоминании пятой точки часть горожан может сказать "духес", а выбирая верхнюю одежду в гардеробе, ищет лапсердак.

Свои изменения в повседневную речь внесли и бывшие заключенные, работавшие в многочисленных карьерах. Так, граждане, вышедшие из мест лишения свободы, привнесли в обычный лексикон днепрян такие слова, как "лахать" и "башлять", обозначающие смеяться над кем-то и что-то оплачивать. Кстати, если вас попросят подать весло, не спешите бежать к лодке. Так здесь называют ложку. Обогатить язык можно и в общественном транспорте: водители маршруток и такси называют недобросовестных сограждан лочугами.

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Киев: бровка, парадное, буряк

С киевским жаргоном все сложно. Потому что Киев сейчас не тот, что в 80-е и 90-е. И дело не в том, что "Динамо" топчет не такую зеленую траву стадиона, а в "Киевском" торте меньше фундука. Столица притягивает, глобализация наступает, война вмешивается в планы жителей страны. Так в обиход жителей Киева вошли "понаехавшие", некоторые из которых уже гордо именуют себя "понаостававшимися". С ними в город проникают слова, немыслимые для коренных киевлян еще лет десять назад.

В 2013-м редакция уже проводила подобные лексические изыскания. Тогда мы писали, что киевляне смеются над спором "Бордюр или поребрик", ласково называя предмет спора "бровка". Они еще не знали, что скоро в городе появятся все эти тремпели (вешалки) и даже пайты (толстовки). Один наш редактор-киевлянин недавно вызвал такси. Водитель спросил: "Какая парадная?". Приезжий (оказалось, из Кривого Рога) был вычислен немедленно. Поскольку для киевлян сие — только подъезд или парадное.

Но баклажан для киевлян все еще "синенький", а свеклу даже русскоязычные горожане называют исключительно буряком. Мужчина — "дядя", женщина — "тетя". "Малой" — это ребенок или младший брат. А вот словом "малая" может обозначаться не только девочка или сестра, но и подружка в смысле герлфренд. Но это, конечно, немного босячье, с улицы. По которой, кстати, ходят "тудой" или "сюдой". О! Еще о словах с разными значениями. Труба в Киеве — это и переход на Майдане (да-да, там, где Баба стоит) и уже общепринятое "труба!" в смысле "абзац", "жесть" или "дичь". Что может быть, по ситуации, появлением восторга, удивления или осуждения. Как "Тю!". Впрочем, это как раз словечки не только киевские, а глобальные, просто вошедшие давно или недавно в разговорную речь киевлян. Ну типа как "зашквар" — вы поняли!

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АВТОРЫ: Шкапа Станислав , Алина Калинина , Оксана Козлова , Журавель Максим , Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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