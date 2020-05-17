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  1. Последние новости Украины

Коронавирус продолжает заражать украинцев: онлайн-брифинг Минздрава

17 мая, 10:09

Сергей Мартынец

Министр Максим Степанов рассказал об эпидемической ситуации в стране

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Напомним, что на утро 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 528 новых случаев. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Согласно данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за 15 мая в 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших пациентов превысило количество заболевших. Однако в столице зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения – 153 человека.

А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферметного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, заражен ли он коронавирусом. Также в Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ.

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, истории заболевания и тяжелые моменты борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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