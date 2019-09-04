Как оказать первую медицинскую помощь человеку на улице: видео

Если человек без сознания не дышит, ему нужно делать непрямой массаж сердца

После истории со смертью мужчины прямо посреди улицы в Днепре "Сегодня" решили узнать, как могут обычные люди, без медицинского образования, правильно оказать помощь на месте.

Напомним, что днепрянин умер внезапно – мужчина заходил в магазин, внезапно схватился за сердце и упал в обморок. Прохожие вызвали "скорую", однако пострадавший ее не дождался.

Корреспонденты "Сегодня" попытались представить похожую ситуацию. Что делать в случае, когда человек просто гулял или возвращался с работы домой, как вдруг у него заболело сердце, закружилась голова и он потерял сознание.

По сути, жизнь такого человека зависит от того, смогут ли неравнодушные люди оказать первую помощь.

Смоделирована ситуация – вполне реальный сценарий, ведь болезни сердца молодеют, утверждает инструктор по оказанию первой помощи Владимир Мухин.

"Мы раньше привыкли считать, что сердечный приступ, инсульт – это болезни людей более старшего возраста. Сейчас планка очень снизилась. И запросто такая ситуация может произойти у человека 20-летнего возраста", – добавил он.

"Сегодня" спрашивают у прохожих, как определить, что человек не просто упал в обморок, а у него проблемы с сердцем.

"Пульс пощупать", – говорит житель Киева.

"С зеркалом выяснить – вообще дышит человек или не дышит", – отметила киевлянка.

"Пульс на руке проверить, мне кажется", – отвечает еще одна женщина.

Нащупать пульс человеку без медицинского образования – сложно, объясняет инструктор. Проще – проверить, дышит ли пострадавший. Владимир демонстрирует, как это сделать правильно. Человека надо перевернуть на бок и запрокинуть ему голову. Затем наклониться к его голове, послушать дыхание.

"Проверяем дыхание, считаем – 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510", – демонстрирует Владимир Мухин.

Если за это время – около 10 секунд, человек без сознания не дышал совсем, или выдохнул лишь раз – нужно делать непрямой массаж сердца.

Искусственное дыхание рот в рот – не обязательно, рассказывает инструктор. Если человек вам незнакомый, это может быть даже опасно. Поэтому лучше постоянно делать нажимы, пока пострадавший не придет в себя. Или до приезда скорой.

"При таких манипуляциях, нажатиях, можно ли человеку сломать ребра?" – на всякий случай уточнили журналисты у инструктора.

"Это очень распространенный миф. Если мы правильно выбираем место, правильно нажимаем, то ребра мы никак не сломаем", – заверил Мухин

Но прежде чем оказывать такую ​​помощь, специалист советует пройти специализированные курсы.

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