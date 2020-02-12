Как отличить "нехороший" сайт: советы по безопасности в интернете

Лучше не пользоваться незащищенными сайтами, где нет алгоритма шифрования соединения, говорят эксперты

/ Фото: Pixabay

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Киберполиция предложила установить на сайтах специальный программный скрипт, помогающий идентифицировать пользователей , которые заходят через различные анонимайзеры. Насколько законно предложение правоохранителей и как нужно защищать свои данные в сети – говорится в авторской статье сайта "Сегодня".

Член правления Интернет ассоциации Украины Андрей Соломаха отмечает, что анонимность в сети — это иллюзия.

"Полиция может установить любого автора поста или комментария, обратившись в СМИ за IP адресом конкретного комментария. После этого по блоку IP адресов устанавливается провайдер, которому принадлежит IP адрес. После этого следует запрос к провайдеру, кто из его абонентов использовал в конкретное время этот IP адрес. После этого у вас уже есть почтовый адрес, фамилия имя отчество абонента", — говорит Соломаха.

В то же время, не следует пренебрегать защитой своих данных в сети. Так, адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры" Анастасия Гурская, советует всегда знакомиться с правилами того или иного ресурса, чтобы знать, могут ли разглашать ваши данные, или же они будут под защитой.

"Следует помнить, что данные в соцсетях фактически являются для всех открытыми, что же касается данных на других сайтах, то перед авторизацией и заполнением информации о себе необходимо детально ознакомиться с условиями защиты персональных данных, или наоборот, с режимом открытости таких данных", — говорит Грунская.

Управляющий партнер юридической фирмы "еПраво" Виталий Власюк говорит, что лучше не пользоваться незащищенными сайтами, где нет алгоритма шифрования соединения пользователя с сайтом, а тем более оставлять там персональные данные, такие как, логин, пароль или же данные кредитных карт.

Чаще всего браузеры сами показывают оповещения о том, безопасен ли сайт, или нет, и сообщают, можно ли передавать ему свою информацию. О безопасности сайтов свидетельствует и небольшой замочек, который расположен слева от адресной строки, если же вместо него появляется другой знак (например, "і" в кружке), это означает, что сайт не защищен.

Замочек в адресной строке говорит, что сайт защищен.

"Также советуем создавать уникальные пароли для каждого отдельного сервиса, так как одинаковый пароль на большинстве аккаунтов может привести к потере большого количества персональных данных на разных сайтах. С другой стороны, использование различных программ-анонимайзеров не гарантирует вам полную безопасность в интернете, поэтому советуем вам тщательно подбирать программы и интернет-сервисы, которыми вы пользуетесь", — отметил Власюк.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Анонимность в сети – это иллюзия": может ли Киберполиция добывать ваши данные" .

Напомним, что в Украине разрабатывается закон о медиа, который, помимо прочего, включает регулирование виртуального пространства в связи с чем виртуальным СМИ, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация. Подробности – в сюжете.

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