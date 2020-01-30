Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Киберполиция разработала скрипт, чтобы найти пользователей, которые себя "анонизируют"

30 января, 14:56

Правоохранители курьезно опечатались в официальном документе

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Вдобавок к разработке законодательно утвержденных требований и стандартов СМИ в Украине подразделение Национальной полиции по борьбе с преступлениями в киберпространстве разработало скрипт для деанонимизации пользователей.

Об этом сообщило украинское онлайн-издание "Полтавщина", опубликовав поступивший от киберполиции запрос за установку скрипта на сайте портала.

"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", – говорится в обращении к руководству сайта.

Реклама

При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.

В тренде
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
Фото: facebook.com/poltava.news

На своей странице в Facebook редакция раскритиковала такую инициативу правоохранительных органов, назвав предоставление доступа к серверам новостного издания "чрезмерным" и пообещав не устанавливать никакие коды на своем сайте.

Напомним, что в Украине разрабатывается Закон о медиа, который помимо прочего включает регулирование виртуального пространства в связи с чем виртуальным СМИ, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация.

С содержанием поданного народными депутатами от партии "Слуга народа" законопроекта вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

цензура Полтавская область свобода прессы киберполиция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
"99% людей здесь не моют руки": украинка путешествует по Китаю и рассказывает о вирусеУкраина
Харьковские коллекторы, запугивая должников, разливают кровь у подъезда
Харьковские коллекторы, запугивая должников, разливают кровь у подъездаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...