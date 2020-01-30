Киберполиция разработала скрипт, чтобы найти пользователей, которые себя "анонизируют"

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Вдобавок к разработке законодательно утвержденных требований и стандартов СМИ в Украине подразделение Национальной полиции по борьбе с преступлениями в киберпространстве разработало скрипт для деанонимизации пользователей.

Об этом сообщило украинское онлайн-издание "Полтавщина", опубликовав поступивший от киберполиции запрос за установку скрипта на сайте портала.

"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", – говорится в обращении к руководству сайта.

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При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.

Фото: facebook.com/poltava.news

На своей странице в Facebook редакция раскритиковала такую инициативу правоохранительных органов, назвав предоставление доступа к серверам новостного издания "чрезмерным" и пообещав не устанавливать никакие коды на своем сайте.

Напомним, что в Украине разрабатывается Закон о медиа, который помимо прочего включает регулирование виртуального пространства в связи с чем виртуальным СМИ, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация.

С содержанием поданного народными депутатами от партии "Слуга народа" законопроекта вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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