Как получить доступ к закодированным телеканалам: провайдеры разрабатывают социальные пакеты

Всеми любимые телеканалы не вернутся на бесплатный спутник. Информация о раскодировании, которая распространяется по интернету, после встречи представителей медиагрупп с президентом Зеленским, не соответствует действительности. На самом деле договоренности таковы: самые большие медахолдинги оставят доступ только к одному из своих телеканалов. В "Медиа Группе Украина" это будет телеканал "Украина 24".

Но действительно ли кодировка так страшна и настолько дорогая и как смотреть любимые программы легально, и помочь каналам делать контент более качественным?

На телеканале "Украина" выходит новый сезон шоу "Миссия: Красота". Но неимоверные перевоплощения героев первого эпизода не увидели те, кто все еще смотрят телевидение через открытый спутник, бесплатно. Для таких зрителей с 28 января доступ к любимым телеканалам стал платным. Но простой выход есть. У одного из двух официальных провайдеров – XtraTV или Viasat, можно заказать специальный передатчик и подключить его к телевизору.

"Это можно сделать достаточно просто – позвонив в колл-центр и назвав серийный номер. На каждом приемнике есть серийный номер. Вы называете серийный номер. Оператор регистрирует его, активирует и фактически через пять минут после того, как бабуля, которая позвонила в колл-центр, уже смотрит телепрограмму", – заявил представитель провайдера.

Видео: Сегодня

Цена вопроса – чуть больше тысячи гривен за приемник. Плюс ежемесячная плата – около 80 гривен. Но для социально незащищенного зрителя она будет в разы меньше.

"Провайдер спутниковый XtraTV получил задание разработать социальный пакет", – отметили у провайдера. В тренде На выходных сильно похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

Кодировка ТВ по спутнику – это борьба с пиратством. Потому что нелегальные провайдеры не смогут красть сигнал. А еще отечественные каналы смогут больше зарабатывать и, соответственно, вкладывать в собственное производство.

"Благодаря этому каналы смогут получать больше средств от кабельных провайдеров и спутниковых провайдеров. И таким образом больше зарабатывать и инвестировать в контент", – объяснили нам.

"За любое удовольствие нужно платить. И я думаю, что это нормально, когда ты хочешь получить что-то лучшее или хорошее, и за это платишь. Поэтому я думаю, что зрителям стоит немножко потратиться для того, чтобы быть в курсе событий и не оставаться в стороне от тех ярких эмоций, которые мы будем показывать", – отметил телеведущий и стилист Ильяс Сахтара.

Напомним, ранее мы писали о телевизионном пиратстве в Украине и том, почему процветает этот бизнес. Недобросовестные интернет-провайдеры воруют контент у крупнейших и самых рейтинговых телеканалов страны.

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