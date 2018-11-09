Как помочь бездомным животным пережить зиму

К весне многие бездомные коты и собаки не доживут при отсутствии спального места и еды

В холодные осенние дни нам всем хочется чуть больше тепла и домашнего уюта. Но такая возможность есть не у всех. Количество бездомных животных, которых мы часто замечаем на улицах в теплое время, достаточно быстро сокращается в холодные сезоны. К весне многие из них не доживут при отсутствии спального места и еды.

Холод заставляет животных постоянно передвигаться с места на место, чтобы не умереть. Они устают, почти не спят, теряют энергию, да и пищу достать не всегда удается. Все это часто приводит к гибели.

Однако, холод – не приговор, и в силах каждого человека помочь, не отходя от экранов монитора.

Далеко не каждый может забрать беспородного пса с улицы. Особенно, если с детства мечтал о жек-рассел-терьере. Но если вы все-таки решите забрать животное с улицы, то вам следует помнить, что пускать его в дом можно только после тщательного осмотра ветеринаром.

Не забывайте, что на улице было множество опасностей, поэтому собака может достаточно долгий период времени вести себя испуганно, неадекватно, лаять на все вокруг. Постарайтесь успокоить ее, а не повышать голос, дайте почувствовать себя в безопасности. Если у вас есть возможность обратиться к специалисту, который поможет разобраться скорее с поведением собаки или кота – это отличный вариант.

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Если вы не можете забрать животное себе домой, но хотите помочь, есть и другие варианты. Приюты часто переполнены: на зиму все больше людей подбрасывают новорожденных котят или щенков на территории, часто они погибают в течение нескольких дней. Конечно, лучше пристроить животное в семью. Что нужно делать?

Сформировать объявления. Кота или собаку необходимо сфотографировать, как можно подробнее описать вид, характер, идет ли он на контакт, как реагирует на других животных (если известны такие детали).

Объявление можно разместить в виде фотографии с описанием как пост в различных пабликах, на страницах или группах помощи животным в Фейсбук.

Также объявления можно распечатать и разместить на зданиях, информационных досках .

Если же вашей сильной стороной является коммуникация, можно предложить взять животное соседям, друзьям, знакомым или коллегам.

Однако, на такую форму помощи придется потратить немного времени, которого не всегда хватает. В таких случаях могут помочь профессиональные благотворительные фонды и волонтерские организации. В Украине таких десятки.

Однако, не забывайте о безопасности: перечисляйте деньги только после детального анализа деятельности, тем организациям, которым доверяете, которые работают открыто и всегда смогут отчитаться.

Вместе мы сможем помочь пушистым друзьям пережить еще одну зиму!

Ранее мы писали, что в Киеве построили коттедж для бездомных котов. Горожане взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек.

Напомним, бездомных собак спасают в Херсоне – им грозит смерть из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). По закону о ветеринарной медицине, нужно уничтожить абсолютно всех уличных животных. Поэтому местные жители вывозят четверолапых бездомных за город и просят чиновников спасти животным жизнь.

А в Одессе во время Home Me Fest пристроили в семьи 60 бездомных котов и собак.