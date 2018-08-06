Подростковая жестокость: самые резонансные случаи избиения школьников

В Украине все чаще появляются новости о жестоких избиениях подростками своих сверстников. Сайт "Сегодня" решил напомнить о наиболее резонансных случаях, которые произошли за последние месяцы.

Так, в конце июля в Одессе девочки в возрасте 13-14 лет жестоко избили одноклассницу, а видео происшествия выложили в интернет. Как выяснили в полиции, причиной конфликта стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей.

Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней "обиженная", заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке избиение.

После инцидента родителей нападавших привлекли к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей. При этом самим "героиням" ролика грозит уголовная ответственность.

В свою очередь советник главы одесской полиции Руслан Форостяк подчеркнул, что необходимо обратить внимание на оценку качества воспитания школьников учебным заведением, поскольку "это персональная ответственность директора и классного руководителя".

"Что будет с подростками дальше, решится по результатам следствия. Согласно законодательству Украины, дети старше 12 лет уже могут в некотором смысле нести ответственность за содеянное самостоятельно, вплоть до исправительной колонии", – заверил Форостяк.

А в Днепре девочка, игравшая с младшими детьми во дворе дома, стала жертвой сверстницы из проходящей мимо компании, которая посчитала, что ей показали язык. 14-летняя школьница, недавно поборовшая рак, была жестоко избита – домой ее привезли окровавленной.

"Мы живем вот в этом подъезде, здесь Лиза играла с детьми, с малышами, под нашими окнами все это происходило. Девочка-подросток взяла ее за волосы, накрутила на руку, начала избивать, давала пощечины, потом она за волосы стянула ее вот сюда", – рассказала очевидица инцидента.

По словам матери избитой девушки, уже на земле ее упавшую дочь нападавшая била ногами, прыгала на живот и наносила удары по лицу.

После этого инцидента пострадавшая проведет в больнице около недели, а дальше ее ожидает психологическая реабилитация. В полиции же открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

"Это предварительная правовая квалификация, более подробно можно будет говорить после проведения судмедэкспертизы потерпевшей. Сейчас мы выясняем все подробности, опросили свидетелей, у полиции уже есть подробная информация, кто может быть причастен к совершению этого преступления", – заявила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

А в апреле, на территории Славянска была жестоко избита сверстницами 14-летняя школьница – она стала жертвой нападения двух знакомых 14 и 15 лет. У пострадавшей медики диагностировали перелом костей носа и сотрясение мозга. Потерпевшая рассказала, что гуляла с подругами, когда между ними возник конфликт. Девушки отвели ее в безлюдное место, избили и убежали.

В полиции рассказали, что старшая из нападавших уже попадала в поле зрения правоохранителей после того, как совершила кражу и неоднократно убегала из дома, а младшая состоит на учете как ребенок из семьи со сложными жизненными обстоятельствами. Обеим обидчицам грозит штраф, общественные или исправительные работы на срок до одного года.

Также стоит напомнить об истории, которая шокировала всю Украину: в Чернигове школьницы неоднократно устраивали избиение сверстниц, снимая происходящее на видео.

В одном из спальных районов города две "героини", несмотря на вмешательство взрослых, избивают, валят на землю и таскают за волосы девушку. Одна из злоумышленниц бьет лежащую ногами.

За несколько дней до этого в центре Чернигова 14-летняя школьница, гулявшая с подругой, стала жертвой нападения: агрессивные подростки потребовали у Юли отдать им мобильный телефон. Полина пыталась заступиться за подругу, и это стало поводом для избиения.

Происходящее было снято на два видео, которые моментально разошлись в сети. На первой записи три девушки в присутствии толпы сверстников избивают 14-летнюю Полину. Ролик длится пять минут.

Все это время нападавшие бьют девочку кулаками по голове и телу, дают пощечины, дергают за волосы, валят на землю и избивают ногами. За девочку никто не вступается. Только в конце ролика несколько парней разнимают агрессивных подростков.

На втором видео избивают уже подругу Полины – 14-летнюю Юлю. Несколько девушек, похожих на "героинь" первого видео, окружили свою сверстницу, избивая потерпевшую – ее толкают, бьют кулаками по телу и лицу, а одна из обидчиц берет школьницу за волосы и наносит ей удар коленом в лицо.

Как рассказали пресс-службе полиции Черниговской области сайту "Сегодня", было открыто два уголовных производства по факту группового хулиганства.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Все участники данного события установлены, опрошенные в присутствии родителей и педагогов. Материалы из соцсетей присоединены к уголовному производству. Проводится расследование", – заявлял начальник пресс-службы полиции Черниговской области Сергей Брыль.

Копы отмечали, что за подобные преступления даже несовершеннолетним грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.