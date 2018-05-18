Как правильно есть раннюю черешню: советы эксперта

Избежать нитратов полностью невозможно, все зависит от того, где и как дерево выращивали

На прилавках супермаркетов и базаров появилась спелая черешня, хотя на нее якобы еще не сезон. Цены на рынках разняться. За Черешню из Мелитополя просят 90 гривен за килограмм, а из Закарпатья – всего 30 грн.

Кроме цены, многих покупателей настораживает и несезонность ягоды.

Диетолог Мила Корнийчук объясняет "Сегодня": избежать нитратов полностью невозможно. Все зависит от того, где и как дерево выращивали.

Ранее сообщалось, что в Украине рухнули цены на раннюю клубнику и черешню. На оптовых рынках Западной Украины цены на эти ягоды снижаются каждый день. За неделю их стоимость упала минимум в два раза. Об этом свидетельствую данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар". По данным специалистов, клубника и черешня уже стоят в 1,5 раза дешевле, чем год назад.

Напомним, кроме фруктов и ягод в Украине в начале мая зафиксировано снижение цен на часть продуктов, входящих в потребительскую корзину. Впрочем, снижения цен на овощи эксперты не ждут еще месяц-полтора – пока в продажу не поступит новый урожай корнеплодов.