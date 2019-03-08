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Как правильно выбрать кефир – советы эксперта

Сегодня, 02:15

Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси

Как правильно выбрать кефир – советы эксперта Украина Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси

Эксперты выясняли, как много некачественного кефира. В Украине все чаще подделывают кефир, в него добавляют. Чтобы удешевить продукции, в нее добавляют: мел, антибиотикм, грибки.

Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси.

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности, чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микорганизмов, которые полезны для нашего кишечника, пищеварения. Второе, из какого именно молочного продукта изготовлен этот кефир. Среди основных компонентов – коровье молоко и молочно кислые бактерии. Именно они вызывают брожение и дают напитку полезные свойства.

Но подделывать кефир в Украине невыгодно, говорят в союзе потребителей.

"Это кисломолочный продукт, который никто не будет фальсифицировать. Его даже сейчас никто не фальсифицирует, тем более у нас производство кефира принадлежит там 5 производителям максимум, но это те же самые крупные производители", – говорит Владислава Миронова, председатель ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей".

Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сокращается производство молока - в стране падает число голов домашнего скота. А вот производство яиц, как и поголовье птицы, наоборот, растет.

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Тег видео, Украина, кефир

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