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В Киеве проходит Марш ветеранов войны на Донбассе: онлайн-трансляция

24 августа, 11:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Защитники Украины стартовали с парка Шевченко и направились на Майдан

После официальной части ко Дню Независимости, в центре Киева проходит Марш ветеранов, участников боевых действий на Донбассе.

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Это народный марш, который проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в Марше защитников подтвердили более 7 000 ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на марше не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов. Он стартует с парка имени Тараса Шевченко, после чего колонна пойдет в сторону Майдана Незалежности.

Организатором марша выступило Движение ветеранов Украины.

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"В прошлом году, на День Независимости, ветеранско-военное сообщество вышло на Марш защитников Украины, чем уверенно вошла в историю. Произошло не только что-то невыразимо прекрасное. Состоялось рождения традиции, которая наполняет новую украинскую мифологию и идентичность", – говорится в анонсе к Маршу на Facebook-странице мероприятия.

Видео: Сегодня
Видео: Сегодня
Видео: Сегодня
Видео: Сегодня
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Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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Киев ветераны День Независимости марш ветераны войны

Источник: Сегодня

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