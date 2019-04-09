Как работает элитный спецназ ВСУ: опубликовано видео

Украинские воины из ССО выполняют задачи наивысшей степени сложности

Фото: facebook.com/usofcom.

Как работает элитный спецназ ВСУ: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af6/669/5caaf6669dde8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af6/669/5caaf6669dde8.jpg 2019-04-09T05:17:00+03:00 Украина Украинские воины из ССО выполняют задачи наивысшей степени сложности

Армейский спецназ, которому ранее утвердили символику, показали свой уровень готовности к выполнению боевых задач. Соответствующее видео учений бойцов Сил специальных операций опубликовал штаб Объединенных сил.

Отмечается, что Силы спецопераций представлены в операции Объединенных сил отдельными хорошо подготовленными подразделениями.

"Задачи, к выполнению которых готовятся воины ССО, имеют наивысшую степень сложности. Поэтому ежедневно идут тренировки на земле, в воздухе, на воде и под водой. И когда будет получено команду на выполнение боевой задачи, подразделение Сил специальных операций не оставят врагу шанса", – говорится в сообщении.

Ранее мы показывали видео, как спецназ ВСУ отработал "контакт с противником". Спецназовцы оттачивают свое мастерство и стреляют из разных видов оружия, устанавливают взрывные устройства. Стоит отметить, что значительную долю их арсенала составляет вооружение отечественного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что как сообщалось, армейский спецназ ВСУ может войти в силы спецреагирования НАТО в 2020 году. Украине необходимо сохранить темпы реформирования армии, чтобы интегрировать ССО в оперативные силы Альянса, говорят в Верховной Раде.

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