Как работает система ПВО Украины: военные показали видео

радиолокационные станции смогут засечь российский самолет за 300 км к украинской границе

Фото: СНБО

Как работает система ПВО Украины: военные показали видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/517/e10/5c7517e1011e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/517/e10/5c7517e1011e7.jpg 2019-02-28T05:14:00+02:00 Украина радиолокационные станции смогут засечь российский самолет за 300 км к украинской границе

Войска противовоздушной обороны Украины находятся на круглосуточном дежурстве и в постоянной боевой готовности на случай несанкционированного воздушного вторжения – как на Донбассе, так и далеко за его пределами. Соответствующее видео опубликовал штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что силы ПВО отслеживают любое воздушное движение в зоне ООС и вблизи украинской границы, в том числе запуски беспилотников российскими военными. Информация по нарушителям воздушного пространства сразу поступает на пункт управления, откуда командованию предлагают варианты – сбивать или не сбивать.

"Вся зона Операции объединенных сил охвачена радиолокационным полем. Не только зона (ООС), но и подходы к ней на расстоянии до 300 километров. Она (система мониторинга воздушного пространства) эшеленированная, и ее создают наши радиолокационные подразделения, которые оснащены современными радиолокационными станциями украинского производств. Вся информация, которую они наблюдают, обнаруживают, опознают, информация стекается на рабочие мониторы специалистов на пункте управления. Эта информация позволяет нам отработать предложения для командующего ООС для принятия решение по сбитию нарушителей государственной границы (самолетов агрессора), или поднять дежурные средства (авиацию, силы ПВО)", – рассказал заместитель командующего ООС по авиации и ПВО Дмитрий Карпенко.

Напомним, как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.

Также на днях в Украине испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб". Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отмечал, что будут созданы дополнительные подразделения противовоздушной обороны, а на вооружение армии вернется мощное оружие.

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